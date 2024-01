Cristina Gutiérrez gana el Dakar en la categoría Challenger

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Dakar no está ganado hasta el último kilómetro. Esa máxima del rally más famoso del mundo se ha cumplido y en esta ocasión la suerte ha jugado de parte de la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez que es la ganadora de esta edición en la categoría Challenger y se convierte en la primera mujer que gana un título del Dakar desde Jutta Kleinschmidt.

La burgalesa entró en meta con 54 segundos de ventaja sobre Mitchell Guthrie, que sufrió un problema mecánico al comienzo de la etapa y se dejó por el camino los 25 minutos que le sacaba a la piloto española.

Sin embargo, el estadounidense seguía en la etapa y hasta que no entrase en meta no se confirmó el triunfo de la española. Finalmente, no pudo recuperar el tiempo perdido y puso el triunfo en bandeja a la burgalesa, que ganó esta 46ª edición del Dakar con una diferencia final de 35 minutos y 46 segundos sobre el segundo clasificado.

Gutiérrez tomó la salida intentando la lucha por el liderazgo y con intención de reducir la brecha con Mitchell Guthrie de 25 minutos a la espera de que algún percance pusiera el triunfo al alcance de su mano. Y así ha sido.

En el kilómetro 70, la diferencia entre Mitch Guthie y Cristina Gutiérrez en la clasificación general virtual se había reducido a 20 segundos. La burgalesa disponía de más de 100 kilómetros para recuperar esos pocos segundos que la separaban del título Challenger y puso todo su empeño de manera que a falta de pocos kilómetros para el final de etapa ya superaba en 40 segundos al estadounidense y a su llegada a meta había agrandado su ventaja hasta los 54 segundos.

A partir de ahí, a esperar acontecimientos hasta la llegada a la línea final de Guthie para confirmar su ansiada victoria.