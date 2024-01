El San Pablo Burgos respira ante el colista

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Longevida San Pablo Burgos respira en la clasificatoria tras ganar a domicilio al colista Rioverde Clavijo y después de poner el punto final a una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. El triunfo supone una inyección anímica muy necesaria para los de Lolo Encinas, pero lo cierto es que en cuanto a juego el San Pablo no despejó las dudas mostradas en las últimas jornadas y su rival riojano, un equipo que huele a Leb Plata, le generó demasiados problemas sin ni siquiera jugar bien.

Un triple liberado de Álex Barrera en segundos y una buena defensa fueron la carta de presentación en el Palacio de los Deportes de La Rioja del quinteto no tan habitual que puso en juego Lolo Encinas. Después los visitantes no consiguieron aumentar su parcial pese a la amenaza de Rosa en la pintura y encajaron de seguido una respuesta idéntica desde el perímetro de Alberto Moreno.

Pero este acierto inicial sería un hecho aislado porque lo cierto es que el comienzo de partido sería de errores constantes, incluso Kasibabu falló dos libres, y sólo un inteligente Speight buscándose tiros fáciles de media distancia pero también anotando un primer triple, sería capaz de castigar a un conjunto riojano muy fallón que en los primeros cinco minutos de encuentro sólo anotó ese triple inicial (3-10).

Sin embargo San Pablo Burgos tampoco estaba fino, ni arriba ni abajo, y a su rival le bastó simplemente con aprovechar las muchas concesiones defensivas para hacer la primera goma de la matinal de domingo (9-10 en el 7´).

En el tramo final el San Pablo siguió fallando demasiadas situaciones claras, pero lo del Clavijo era todavía peor y un Barrera que ya había inaugurado el marcador se fue hasta los siete puntos para colocar el 11-18 a falta de minuto y medio. En ese momento debutó por parte local uno de los dos últimos fichajes, un Urtasun que se presentó ante su afición anotando cinco puntos consecutivos con un triple incluido que dejaba la diferencia en el luminoso en la mínima. Al final 16-21 y técnica al veterano Urtasun y al míster local Jenaro Díaz por protestar.

La primera canasta del segundo cuarto la hizo el segundo fichaje local, el potente pivot Yasin Kolo que poco más tarde anotó desde los libres para recuperar parte de lo perdido ante un San Pablo realmente errático, con Kasibabu o Corbalán fallando encestes increíbles ante una zona dos tres local con graves problemas para bascular ordenadamente y con rapidez (20-25 en el 3´).

El ritmo de partido era lento y a los burgaleses no parecía importarle demasiado, más que nada porque su oponente no paraba de regalar (Sirva de ejemplo su 2/8 en tiro libre). Pero al que no se le veía alegre era a Lolo Encinas, que poco más tarde y con 22-29 en el luminoso agotó un tiempo muerto.

De vuelta a pista un simple puntito más de intensidad burgalesa trajo consigo dos robos y una nueva máxima en menos de un minuto (22-33), pero el San Pablo no lograba funcionar y con la misma facilidad los locales, con Nicolau y Norris en racha, se apuntaron un parcial de 9-0 que obligaban a Lolo Encinas a parar de nuevo el partido.

Entró entonces Fischer e hizo cuatro puntos seguidos desnudando por completo la pintura de un rival que volvió a mostrar de nuevo una cara muy endeble (34-42), por lo que Jenaro Díaz pidió un TM y movió su banquillo. Pero el minuto final sería tan pobre como lo anterior (36-42).

Como en el comienzo Barrera reinició el partido tras el descanso anotando de tres. Se repetía el guión, también el capítulo del desorden, del de las idas y venidas de unos y otros para que tan pronto el Longevida sufra ante Nicolau (41-45), como para que un Speight con dinamita en las muñecas haga de las suyas (41-50 en el 4´ y TM local).

El resultado no terminaba ni de romperse ni de igualarse, y eso que Clavijo volvía a dejar solo a Barrera en la línea de tres para +10, porque entonces reaparecía Norris aprovechando el ritmo bajo de juego para ajustarlo todo (49-53).

Pero claro en ese final de tercer cuarto, durante más de tres el Clavijo no anotó y el San Pablo se plantó en la última manga rozando su máxima en el choque (51-60).

Un parcial de 4-0 en el primer minuto hizo girar la rueda por enésima vez, pero pronto se vio que los locales ahora también tenían el problema de lo físico, y eso lo aprovechó el San Pablo para sin subir el ritmo de juego reabrir la brecha con la misma rapidez y después ampliarla hasta una nueva máxima con el 55-69 al filo del ecuador. Urtasun con un triple y Kolo con pelea buscaron el lucimiento de su debut en Logroño, pero el Clavijo ya estaba maduro (60-74 en el 7´) y sin apenas sudar el San Pablo se plantó en un plácido final de partido que rubricó con la máxima de la mañana (62-79).