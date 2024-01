Ezquerra y Fuentes vuelan en la contrarreloj de Sharjah

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos BH completó con buena nota la importante contrarreloj del Tour de Sharjah, disputada sobre un recorrido de 10 kilómetros junto a la costa de la ciudad que da nombre a la prueba. El cántabro Jesús Ezquerra firmó un tiempo en 12 minutos y 35 segundos, a 56 kilómetros por hora, acabando en una gran tercera posición, a solo 13 segundos del vencedor. Tras él concluyó su compañero Ángel Fuentes, con un tiempo de 12 minutos y 39 segundos. Gracias a este resultado, el burgalés, que el día anterior había salvado la etapa de los abanicos, escala hasta la tercera posición de la clasificación, ubicándose a 21 segundos del líder.

También realizó una buena contrarreloj el mongol Jambaljamts Sainbayar, que firmó un tiempo de 12 minutos y 51 segundos, lo que le situó en la décima posición de la etapa y en la novena en la clasificación general. El recorrido de ida y vuelta junto a la costa no tuvo mayor incidencia que la del viento, que sopló favorable en su primera mitad y, en contra, en el tramo final. Por motivos logísticos, todos los equipos compitieron con bicicletas convencionales y no con las ‘cabras’ de contrarreloj. El Burgos BH mantiene además el liderato en la clasificación por equipos que consiguió en la etapa del sábado.

Jesús Ezquerra señalaba que “el recorrido de la contrarreloj no era muy complicado. Lo importante era mantener la posición aerodinámica el máximo tiempo que pudiéramos. Me he encontrado bien. Ayer no pude estar en el grupo delantero y hoy quería hacerlo mejor. He rodado en el rango que me había marcado el preparador físico y he acabado tercero. Estoy contento con el resultado. Para el equipo y para mí siempre es bonito subir al podio. Ángel y Jambal están en una buena posición y trataremos de pelear por la general hasta el final”.

Los corredores del Burgos BH disfrutarán este lunes de una jornada de descanso antes de afrontar la etapa más importante de la carrera el próximo martes. La jornada de 126 kilómetros comenzará junto a la Universidad de Kalba, en el este del emirato, y se dirigirá hacia un terreno escarpado, con tres subidas puntuables cortas, pero con rampas superiores al 10% de desnivel. La etapa y, posiblemente, la general se decidirán en la ascensión final a Khor Fakkan, de seis kilómetros al 8% de desnivel medio.

Unas horas después llegó a su final la Challenge de Mallorca con la disputa del Trofeo Palma, prueba destinada a los velocistas. Los corredores morados trabajaron en la parte final para ubicar en cabeza a sus dos hombres rápidos, terminando Georgios Bouglas en 16ª posición y Antonio Angulo en la 18ª plaza. La temporada española continuará esta próxima semana en la Volta a la Comunidad Valenciana, que arranca el próximo miércoles 31.