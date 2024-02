Encinas pide volver a «jugar en equipo»

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Dos semanas de preparación, refuerzo en la dirección de juego, partido en casa y un rival al que los resultados no acompañan pese a su nivel de juego. El San Pablo Burgos retoma la competición tras la pausa con todo a favor para sumar su décimo cuarta victoria, que sería la segunda seguida, y superar de una vez por todas el bache por el que atravesó al finalizar la primera vuelta.

«Hemos cargado la primera semana el tema físico para que los jugadores ahora en lo que nos va a venir, lleguen bien», aclaró el entrenador del conjunto burgalés, Lolo Encinas, quien reconoció que durante esta semana el trabajo fue más enfocado a la preparación del partido ante Alega Cantabria y a «introducir lo antes posible a Roko en el equipo».

El técnico guipuzcoano espera que la llegada del base croata ayude a organizar el juego y a hacerlo «mejor otra vez como equipo». En ese sentido, se le han explicado sobre la cancha «no tanto sistemas» sino «nuestra idea de juego, de spacing, de pasar el balón, de cómo jugar sin balón», detalló Encinas y se ha elegido «lo que más le vaya a él y que le vaya al equipo» para comenzar a ponerse al día porque «todo no se puede enseñar en dos días».

Encinas pone por delante que Rogic tendrá que someterse a su planteamiento básico en el conunto azulón y su «gran virtud» que es el de dejar a un lado las individualidades y «jugar en equipo, que un día sea uno, que un día sea otro, y eso es lo que quiero recuperar», admitió.

En ese sentido, Encinas hace votos porque «el equipo vuelva a creer que es un equipo, que no tiene que solucionarlo esto cada uno y que den el paso de jugar en equipo. Y si eso lo logramos, pues volvemos a competir muy bien». En el partido previo, en el que San Pablo derrotó al Clavijo riojano, Encinas apreció síntomas de la recuperación que espera y que deberán confirmarse esta tarde en el Coliseum (20:00h).

El rival de la segunda jornada de la segunda vuelta es un Alega Cantabria que dejó buenas sensaciones en su visita a Burgos para medirse al CB Tizona y que viene de realizar «un partido muy, muy bueno con Coruña», a juicio del entrenador vasco del San Pablo.

Destacó el papel de Bulic y Littleson así como el hecho de que «es un equipo completo porque creo que los dos bases llevan muy bien el equipo». Espera un Cantabria que demuestre «intensidad defensiva» y que intente «correr» porque, analiza, «ese es el juego que le gusta a David Mangas», el entrenador del conjunto cántabro.

Encinas espera un pabellón volcado con el San Pablo, con la afición dando muestras de su proverbial conexión con el equipo y que los pitidos queden atrás. «Nunca he tenido dudas de esa gente», reconoció el técnico vasco al ser preguntado por la afición en la previa del partido.

«La gente siempre empuja. Solo creo que hay un pabellón que no he visto una bufanda de San Pablo. Creo que fue en Melilla, que a ver quién iba allí aquel día, domingo a la mañana. He visto gente en Mallenorca, he visto gente en Castellón, he visto gente en cualquier campo, y siempre están empujando», agradece. «Hemos perdido y nos han aplaudido. Nos van animando por la calle. No puedes dudar del público de aquí», remata.