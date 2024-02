Al Mirandés le falta pegada ante Cartagena

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El CD Mirandés cayó en la trampa del juego trabado que le planteó el FC Cartagena y aunque fue el equipo que más ocasiones de gol generó y el que tuvo las más claras, las malgastó todas y a los locales les bastó con un solitario tanto de Darío Poveda a la media hora de juego para llevarse el triunfo en un duelo que jugó siempre a cara de perro y llevándolo en todo momento al barro.

Ninguno de los dos entrenadores quedó demasiado satisfecho con la entrada de los suyos al partido pues antes de cumplirse el primer minuto al local Julián Calero ya se le vio desesperado por una primera colada rival por el costado con pase atrás que nadie remató pero que tuvo su peligrosidad, pero es que apenas un minuto más tarde Alesio Lisci sufría lo suyo cuando en la primera estrategia lejana botada al lateral del área mirandesista el carrilero derecho Iván Calero le gana la espalda a la defensa y de primeras la pone al punto de penalti, donde Darío Poveda con la testa la estrella en el larguero y en el rechace Fontán la manda fuera también de cabeza. Y sin pausa, confirmándose un movido inicio de partido, el visitante Jonathan Gómez pone un buen centro al área y La Gumina se adelanta a los centrales pero remata forzado medio de cabeza medio con el hombro y no consigue embocar a la red. En menos de cinco minutos ambos habían generado peligro real de gol.

Después la tensión no aminoró pero en cuanto a opciones ofensivas la cosa se calmó un tanto, aunque poco antes de llegar al cuarto de hora Carlos Martín no enganchó un buen balón en zona de gol por poco. Así y sin que ninguno de los dos fuera capaz de imponer su ley, el juego se trasladó a zonas menos determinantes y entonces se vería mucha igualdad y cierto descontrol en los dos lados del campo, destacando especialmente la poca contundencia de la zaga cartagenera.

La siguiente también fue rojilla y a pelota parada, cuando en el 19´ Andy bota con su talentosa zurda una falta endiablada y Ramón Juan la tiene que sacar a la esquina con muchos apuros. Después el Mirandés lo siguió intentando y se verían intentonas de casi todos sus hombres de ataque, pero el primero en asestar el golpe fue el Cartagena en el 33´, en una buena jugada de Arnau Ortiz que remachó a las redes Darío Poveda.

Recibido el gol los de Alessio Lisci intensificaron sus acometidas y además de cargar de trajetas a la medular rival generaron una muy buena en el 40´ cuando Gabri Martínez encuentra el buen desmarque de La Gumina con un precioso pase en profundidad y la definición del italiano choca con el paradón del portero cartagenero, un Raúl Lizoain que un minuto más tarde volvió a rechazar una falta en el lateral del área grande botada por La Gumina directa y violentamente al palo corto.

Como era esperado el cuadro burgalés reinició el juego apretando duro a un Cartagena que, como también era previsible, no le importó echarse atrás y montar el muro en torno a su portería. De esta manera en el siguiente tramo el once de Julián Calero se sentiría muy cómodo en su labor destructiva, despejando de manera contundente todo lo que le llegaba y parando el juego constantemente.

En la primera mitad de la segunda parte el Mirandés tendría dos buenas, la primera al filo de la hora cuando Ilyas Chaira dejó con opciones a Carlos Martín en la frontal pero tras un gran recorte su disparo se fue cerca del palo. La segunda poco después, tras el doble cambio Alessio Lisci con el que pasó a jugar con dos puntos pero sin Carlos Martín en el césped, de nuevo por mediación de un incisivo La Gumina que no paraba de buscar su primer tanto con la elástica rojilla. El gol no llegaba, el cronómetro no se detenía y al Mirandés le faltaba pegada en área contraria, porque llegar llegaba y así lo demostró superado el setenta con dos ocasiones más casi seguidas. La primera con un centro chut envenenado de Jonathan Gómez que Jairo lo intentó despejar y casi sorprende a Lizoain alojando la pelota en la red, y la segunda con un cabezazo de Gabri Martínez a la salida de un córner que se le fue alto.

A medida que se acercaba el final menos se jugaba, pues el Cartagena no lo quería y buen ejemplo de ellos fueron las muchísimas faltas que cometió, algunas muy duras, y las varias tarjetas que vio. El encuentro terminaría con el Mirandés volcado y el Cartagena achicando pelotas y salvándose del empate por la falta de definición de su rival, que tuvo varias posibilidades para igualar el resultado y, sobre todo, en una en el descuento de La Gumina con un cabezazo que abortó Lizoain con una gran parada y donde nadie se hubiese extrañado de que el colegiado pitase penalti.

FC CARTAGENA - CD MIRANDÉS, 1-0

FC Cartagena: Raúl Lizoain; Calero, Alcalá, Gonzalo Verdú, Fontán; Alarcón (Solà, 73´), Musto, Andy (Diego Moreno, 60´); Jairo (Aylón, 93´), Darío Poveda (Ortuño, 60´) y Arnau Ortiz (Mikel Rico, 60´).

CD Mirandés: Ramón Juan; Alcedo (Mendes, 60´), Barcia (Durdov, 91´), Pablo Ramón, Jonathan Gómez; Lachuer, Alberto Reina (Álvaro Sanz, 83´); Ilyas Chaira (Luna, 83´), La Gumina, Gabri Martínez; y Carlos Martín (Lautaro, 60´).

GOL: 1-0 (33´): Darío Poveda.

ÁRBITRO: López Toca (Cántabro) y en el VAR Sagués Oscoz (Vasco). Tarjetas amarillas a Andy, Alarcón, Darío Poveda, Calero, Verdú, Mendes; y Reina.

CAMPO: Cartagonova.