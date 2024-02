El San Pablo Burgos quiere seguir ganando

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

En el Coliseum, la semana ha transcurrido en un necesario proceso de recuperación mental de la plantills tras una derrota en La Coruña que dejó huella, que ya no tiene remedio pero el San Pablo tiene la opción de hacer un buen papel en los 14 partidos que quedan «y acabar lo mejor posible esta liga».

Es el planteamiento del entrenador del Longevida San Pablo Burgos, Lolo Encinas, que está determinado a «ganar el máximo posible de partidos, con lo que tenemos que ir cada semana» con el esfuerzo de la plantilla y el «respeto» a si mismos para dar el mejor resultado posible al finalizar las 34 jornadas de la fase regular de Liga, ya que «on nuestros errores y nuestros aciertos, llegaremos al mejor puesto que nos hayamos ganado».

A mayores, Encinas recuerda que la parte alta de la clasificación de la LEB Oro está muy apretada entre el tercero y el octavo, por lo que el San Pablo no puede dejar pasar ningún partido «porque te cambia estar en una posición u otra» y, en ese sentido, es obligado «pelear hasta el final» y si «nos toca el playoff, pues a preparar el playoff». Entretanto, «hay que ir a por los 14 que quedan. Es que no hay otra historia», zanja el técnico guipuzcoano.

El trabajo de la plantilla, pese al batacazo en La Coruña está siendo bueno a juicio de su entrenador que explicó que ha dedicado parte de la semana para levantar el ánimo tras un encuentro que tanto el cuerpo técnico como la plantilla están convencidos de que pudieron ganar. «Cuando ves el vídeo sabes de sobra que podías haberlo sacado. Y que tuvimos una gran oportunidad. Y se nos fue. Y ya se nos ha ido alguna otra. Y el grupo lo sabe».

En ese particular, Encinas también echó en falta «una pizca más de suerte», sin quitar mérito al trabajo de Leyma Coruña y su entrenador, el burgales Diego Epifanio ‘Epi’.

Dejando atrás el análisis de la jornada anterior y sus efectos, el técnico vasco pone la vista en las 14 jornadas restantes en las que demanda a los jugadores «que se respeten ellos, que sigamos siendo un equipo, un grupo , y les he dicho que tenemos una gente y un club empu jando detrás. Esto no ha acabado. Quedan catorce jornadas».

La primera cita para sumar todo lo posible hasta final de la fase regular trae al Coliseum a Hestina Menorca (sábado 20:00h), un equipo del que Encinas no se fía en absoluto tras los cambios que ha incorporado y mencionó concretamente «el spacing de juego, que antes no lo tenía» y que ha obligado al preparador del San Pablo a entrenar «una defensa un poco diferente porque no estás acostumbrado en la liga a ese spacing».

Precisamente a la defensa dirige sus esfuerzos Encinas para ajustar el mecanismo y evitar encajar tantos puntos. «No me pueden hacer tantos errores, de cosas que no son casi tácticas», insistía. A mayores, les pide a sus jugadores que jueguen con más soltura en el Coliseum porque tiene la sensación de que «a veces que, sobre todo en casa estamos con una mochila» y lo que espera es que « hay que ir a por el otro equipo». Este sábado sera el Menorca que dirige Javier Zamora acumula una racha de tres triunfos consecutivos que le ha sacado de la zona de descenso y que añade el peligro de que «saben que aquí tienen poco que perder».