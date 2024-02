José Manuel Díaz, líder de la montaña en un gélido O Gran Camiño

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos BH se hizo con el maillot de la montaña de O Gran Camiño tras una segunda etapa marcada por las inclemencias meteorológicas. José Manuel Díaz vestirá este sábado el maillot azul del mejor escalador tras haber entrado en la escapada y haber coronado en primera posición dos de los puertos puntuables de la jornada. Un premio que cobra aún más importancia al estar compitiendo el equipo burgalés en Galicia, su segunda casa y sede de su sponsor Cortizo, que también patrocina esta clasificación. Todo ello en un día con intensas lluvias de principio a fin y una sensación térmica cercana a los cero grados que endurecieron la carrera.

Díaz Gallego logró entrar en una fuga que estuvo muy disputada y que se formó con 12 corredores a la media hora de carrera. El jienense mostró su poderío como escalador para llevarse el máximo de puntos posibles en el Alto de Paradela y el Alto de Sonan. Una vez se llegó al circuito final, el ciclista del Burgos BH fue alcanzado por un pelotón de apenas 40 unidades en el que también resistía Eric Fagúndez. El doble ascenso al Alto de San Pedro de Líncora rompió la carrera y el uruguayo, que está firmando un buen arranque de temporada, logró acabar en uno de los primeros grupos que llegó a Chantada, en 28ª posición.

Jose Manuel Diaz, durante la etapa.Rafa Gomez/SprintCyclingAgency

José Manuel Díaz Gallego destacó que “hemos pasado mucho frío. Ha habido mucha guerra para intentar coger la fuga. Una vez se ha formado, ha habido buen entendimiento. En los dos pasos de montaña de tercera categoría he podido ser el primero al sprint. En el tercero he tenido una crisis por el frío, me he quedado congelado y me ha acabado cogiendo el pelotón. He intentado aguantar en ese primer grupo hasta que se han acabado las fuerzas. Veremos si lo podemos hacer bien en las dos etapas que quedan”.

La tercera etapa de O Gran Camiño se disputará este sábado en la provincia de Orense, con una previsión meteorológica nuevamente de lluvia y bajas temperaturas. La carrera saldrá de Xinzo de Limia y terminará en el Castillo de Ribadavia tras 174 kilómetros de recorrido. En el camino los corredores ascenderán hasta cuatro puertos de montaña en los que Díaz Gallego tratará de defender su maillot de mejor escalador.