Langellotti y Fagúndez destacan en O Gran Camiño

La tercera etapa de O Gran Camiño entre Xinzo de Limia y el Castillo de Ribadavia volvió a tener protagonismo del Burgos BH. El equipo morado filtró a Victor Langellotti en la fuga del día de siete corredores que tardó en conformarse y que mantuvo sus opciones hasta la parte final de la carrera. El monegasco, que volvía a la acción en Galicia tras unas semanas sin competir por culpa de una enfermedad, tuvo buenas sensaciones en una etapa con bajas temperaturas, pero sin la lluvia que endureció la jornada previa. Los escapados llegaron a tener casi siete minutos de ventaja, pero el pelotón controló la carrera en la parte final.

La escapada se dividió en dos después de coronar el Alto O Castro de Beiro y Langellotti rodó intercalado intentando volver al grupo de cabeza, hasta que acabó siendo neutralizado por el pelotón en el posterior Alto do Couso, a unos 20 kilómetros de meta. En esta última subida del día, Eric Fagúndez volvió a mostrar un buen nivel para, al igual que el día previo, aguantar con los más fuertes. El uruguayo del Burgos BH llegó a Ribadavia en un grupo de favoritos de apenas 20 unidades y escala hasta la 18ª posición de la general antes de la última etapa de la carrera.

Victor Langellotti destacó al final que “la etapa ha sido bastante dura. Teníamos que estar en la fuga, pero primero se fue un grupo de gente de la general, incluido el líder. Se rodó a un ritmo muy fuerte en la persecución, durante unos 50 kilómetros. Una vez neutralizada esta fuga, se formó la escapada del día. Sabía que teníamos que estar en ella, vi la oportunidad de arrancar y me marché por delante. La verdad es que íbamos bastante rápido y pasábamos todos bien en los relevos. Desafortunadamente, iba un poco justo de forma y no pude aguantar hasta el final con mis compañeros de fuga. Me quedé en el páramo posterior a la tercera ascensión del día y el pelotón me cogió a 20 kilómetros de meta”.

O Gran Camiño llegará a su final este domingo con la disputa de su etapa reina en la provincia de Pontevedra. Esta jornada de 160 kilómetros arrancará en Ponteareas, con un terreno inicial de media montaña, dirigiéndose posteriormente hacia la costa, pasando por Pontevedra y las proximidades de Vigo. Tras ello se iniciará un encadenado de hasta tres puertos de montaña: el Alto de San Cosme y un doble ascenso hasta el Parque Natural del Monte Aloia en Tui, donde estará ubicada la meta. Esta última subida, de 7 kilómetros al 8% de desnivel medio, decidirá el ganador de la prueba.