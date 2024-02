Ristic: "Mi objetivo es ayudar al equipo a volver donde pertenece"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Longevida San Pablo Burgos ha presentado a su nuevo jugador, Dusan Ristic, en las instalaciones de Grupo de Santiago. El interior serbio, que llega en calidad de cedido por Lenovo Tenerife hasta final de temporada, ha estado acompañado por el director deportivo del San Pablo Burgos, Albano Martínez, y por el gerente de Grupo de Santiago, Fernando de Santiago.

El director deportivo del club de baloncesto ha agradecido a Dusan Ristic por “haber aceptado este reto importante”, así como a Lenovo Tenerife por “las facilidades que nos ha puesto para poder activar este fichaje en modo de cesión”, y se ha referido a la entidad canaria como “un club amigo”.

Sobre el pívot serbio, Albano Martínez ha destacado que “es un jugador talentoso y grande. Esperamos de él que ese talento lo ponga al servicio de los compañeros y del equipo, y que entre todos demos un pasito adelante”.

Dusan Ristic afirmó que “sé lo importante que es el club para los aficionados” El nuevo jugador del Longevida San Pablo Burgos, Dusan Ristic, ha hablado de cómo fue el proceso de toma de decisión para incorporarse al equipo castellano. “Cuando me llegó la oferta de Burgos me pareció una buena opción para mi futuro”, ha explicado el pívot, que ha agregado: “Aunque el Longevida San Pablo Burgos esté jugando en LEB Oro ahora mismo, no lo veo como un equipo de LEB Oro, todavía lo veo como acb. Cuando supe que el objetivo era ascender a la acb, al lugar donde pertenece, vi que podía ayudarles a conseguirlo”.

Dusan Ristic ha puesto en valor la gran implicación de los seguidores burgaleses con el equipo: “Reconozco la ambición del equipo y cuánto les importa, no solo al club y a los jugadores, sino a la afición. Conozco bien la gran cantidad de apoyo que el club recibe de los aficionados. Cuando jugué en Fuenlabrada, pude experimentarlo. Sé lo mucho que les importa alcanzar el objetivo. Y esta es la razón por la que me veía aquí”.