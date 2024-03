La fortaleza blanquinegra en casa, frente a la astucia de un Calero que conoce los trucos del Burgos

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Fiebre del sábado noche en El Plantío. El campo se espera lleno para recibir al Cartagena de Julián Calero y Andy, dos viejos conocidos que conocen todos los trucos del Burgos CF en su estadio y que tratarán de usar en su favor, al igual que el conjunto blanquinegro porque, como sostiene Bolo, "nos visitan viejos amigos y al principio será emotivo, pero en cuanto ruede el balón tenemos que ir a lo nuestro. Desde que pite el árbitro, a por el Cartagena".

La receta está clara para Jon Pérez Bolo y no es otra que "ser el Burgos que estamos siendo en casa, independientemente de que nos conozca" Calero porque el técnico vasco entiende que los méritos de su equipo en casa avalan una línea de juego en la que han demostrado ser los mejores de la liga y están dando réditos en la clasificación.

Y es que el entrenador vizcaíno del Burgos CF es consciente de que una victoria "nos acercaría mucho al objetivo" de asegurar una plaza en el playoff.

Sin embargo, como recuerda Bolo, "es difícil ganar dos partidos seguidos en casa y tenemos que estar concienciados de que hay que ir a por ello desde el minuto uno".

Enfrente tendrán a un rival incómodo por su propia dinámica de juego y por el gran conocimiento de la plantilla de que dispone Julián Calero. Sin embargo, el técnico albinegro no podrá sentarse en un banquillo que le trae grandes recuerdos, porque tendrá que cumplir su segundo y último partido de sanción. “Es muy injusto porque cuando no haces nada para que te castiguen duele. Es un sitio donde me hubiera gustado mucho estar en el banquillo pero hay que asumirlo. Intentemos ayudar desde fuera del banquillo”, afirmó en la previa del partido.

Calero reconoce que el Burgos CF es "el mejor equipo como local" y que El Plantío "es un campo con un sabor a fútbol increíble", pero también anticipa que "vamos a ir a competir e intentar sacar los puntos".

Bolo ya es consciente de que el Cartagena llega con ansias y urgencias y de que se trata de "un rival fuerte delante, que viene de sufrir una derrota y querrá ganar con más ganas". Además, recuerda "lo competitivos que son" los equipos de Calero y lo "complicado" que es "sacar algo contra ellos".

"Tienen jugadores con calidad de sobra para hacernos daño, como Andy", avisa el entrenador del club blanquinegro cuyo planteamiento para este sábado noche pasa por adelantarse en el marcador lo antes posible. "El partido cambiaría mucho si podemos hacer gol rápido”, razona Bolo, que pone el acento en que "las áreas van a ser determinantes". Para el Burgos CF será importante tener "muchas llegadas" al área rival para marcar pronto y, en la propia, avisa de que el Cartagena "va muy bien en jugadas de estrategia, así que tenemos que ser muy fuertes a balón parado".

Para acertar en esta doble exigencia que se plantea en este partido, Bolo advierte que los once que salten al campo deberan "estar muy concentrados", porque ante este rival "no podemos caer en el error de relajarnos".

“Cada jornada trabajamos pensando en lo que nos va a plantear el equipo rival. Pero no valoro solo que vayan a salir con línea de cinco, últimamente están jugando con un 4-3-3. Hay veces que van a presionarte arriba y el último partido salieron con dos puntas, entonces hay que adaptarse a lo que venga. Creo que no va a venir a cerrarse atrás porque sabe lo que es El Plantío" analizaba Bolo, aunque si el Cartagena cede el control del balón "tendremos opciones de tener remate", avisa.

Calero quiere romper la racha del Burgos CF

El Burgos llega en una gran dinámica en su estadio, en donde lleva una racha “fantástica” de resultados a juicio de Julián Calero, que pese a su cariño por el club y la afición burgalesa, su intención es acabar con la buena racha blanquinegra.

“En el deporte las cuentas no tienen por qué ser las buenas. Vamos a competir ante un rival que en su casa es extraordinario y no es por casualidad. Vamos a intentar cortarles la racha",. ademite.

"Les deseo lo mejor pero que entiendan que el sábado vamos a trabajar para llevarnos puntos", reconoce.

También resaltó el respaldo de la afición blanquinegra y destacó que "el ambiente de El Plantío hay que vivirlo y la gente lo nota. Yo quiero que el Cartagonova tenga también esa energía. Hay que saber manejar esto también”, señaló Calero.