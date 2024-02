Matos: “El partido contra el Cartagena hay que masticarlo”

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF José Matos destaca que el partido contra el Cartagena -El Plantío, a partir de las 21.00 horas- es un choque especial. “No va a ser un partido más. La importancia es vital y va a ser un encuentro muy igualado. Ellos nos conocen, pero nosotros los conocemos muy bien también. En estos 14 partidos que quedan va a ser vital no cometer errores y vamos a salir a por la victoria con nuestra gente”, afirma el jugador del Burgos CF.

Matos apunta que el choque ante el equipo que entrena el ex técnico del Burgos, Julián Calero, "hay que masticarlo y va a ser difícil. Vamos a tener que salir con la intensidad con la que salimos frente al Sporting e ir todos al 100%”.

Añade que hay que aprovechar que el equipo juega dos partidos consecutivos en El Plantío. "Tenemos que seguir con esa racha en casa. La afición es inmejorable y eso nos hace tener un plus en casa que igual fuera nos está faltando. Hay que aprovechar el tener dos partidos seguidos en casa, ante un rival que está haciendo las cosas muy bien. Nosotros tenemos que seguir con esa intensidad y vamos a ir a por la victoria desde el minuto uno”.

Prefiere no hacer vaticinios sobre los objetivos a mayores del equipo blanquinegro, sino partido a partido. “Lo que hablamos entre nosotros es sobre el día a día. Lo que está haciendo este equipo es muy difícil. A las alturas que estamos, tener casi la permanencia en nuestras manos es lo más importante. A partir de ahí se puede soñar, porque soñar es gratis y por qué no estar ahí luchando por algo más”, asegura.

Sobre su estado de forma, asegura que “año tras año las cosas me están yendo muy bien. Estoy muy contento aquí. Trabajo día a día para dar siempre un poco más y mi objetivo es seguir disfrutando con este grupo y seguir disfrutando de la afición”.

Sobre su renovación, prefiere ir día a día. “Tengo ganas de continuar aquí, pero no es algo que me preocupe ahora. Estamos en una situación en la que tenemos que disfrutar el día a día. No hay que pensar más allá del día a día y de conseguir el objetivo lo antes posible”.