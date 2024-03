El Mirandés confía en volver a marcar y romper la racha

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

De las derrotas se aprende, opina Alessio Lisci, que ve a sus pupilos con mayor madurez para encajar resultados adversos y, por tanto, afronta la nueva jornada de liga como una nueva oportunidad de seguir sumando y dejar atrás esta racha de resultados, habitual en todos los equipos después de un mal resultado en casa, según su experiencia.

«Los números son buenos», insiste el entrenador del CD Mirandés que ve la salvación a «tres o cuatro puntos» por lo que afronta «desde la tranquilidad máxima» imprimir «un pasito más» al conjunto rojillo para volver a su «identidad» y a los «resultados que nos han caracterizado» en el último tramo de la competición.

El técnico romano va más allá y resta presión sobre el enfrentamiento de este domingo (16:15h) ante el Tenerife, ya que no lo interpreta como un encuentro en que los rojillos deban ganar obligatoriamente sino que explicó que «desde dentro» del club no se perciben las urgencias que llegan desde un sector de la grada. Evidentemente los jabatos saltarán al campo en Tenerife buscando la victoria, pero Lisci recuerda que hay más partidos y trata de aflojar la presión sobre el resultado de este fin de semana.

«Tenemos 32 puntos y muchos equipos se cambiarían por nosotros», explica y agrega que «nos ha pasado de todo este año» y el equipo se ha «sobrepuesto a todo» y «si hay un listón tan alto, que me gusta mucho, es porque lo hemos generado nosotros».

Advierte el entrenador italiano que, con todo, el Mirandés no se puede despistar y pese a que ha llegado ya cerca del objetivo de la permanencia la situación no es tan sensible como para que el partido de Tenerife sea definitivo para las aspiraciones del club.

Este mismo argumento sirve al entrenador del conjunto rojillo para limitar los cambios que pueda aplicar al equipo para corregir la racha de resultados manteniendo una línea de continuidad con «lo que se está haciendo bien», sin perjuicio de que vaya a «retocar» determinadas situaciones para «dar al equipo la evolución que necesita ahora».

Lisci eludió dar pistas sobre el planteamiento que desplegará ante el Tenerife y aquellos puntos débiles que ya ha detectado y pretende explotar en su favor, aunque sí reconoció que se trata, en su opinión, del equipo que mejor pressing realiza.

El equipo ha contado con menos tiempo de trabajo efectivo en esta semana, pero Lisci explicó que se ha trabajado para recuperar la fluidez de llegada al área con ocasiones de gol con la que contaba el Mirandés en otras fases de la liga. Insistió, en que habrá que tener «paciencia» hasta que llegue la oportunidad pero en esta ocasión «marcar gol», que es el problema que está arrastrando el equipo.