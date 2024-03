El Longevida San Pablo Burgos se impone a Gipuzkoa en un partido de infarto

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Importante victoria, segunda consecutiva, del San Pablo de Burgos ante un rival directo. Los de Lorenzo Encinas tuvieron que sufrir mucho para sacar adelante un partido muy igualado e intenso ante un buen rival que solamente cedió en los últimos segundos. La gran actuación de Gonzalo Corbalán y la aparición de Lapornik con sus triples en un momento decisivo del enfrentamiento fueron determinantes. Punto y final a la buena racha de los vascos.

Tras un buen inicio local, la reacción de los vascos no se hizo esperar. Así se pasó de un 4-2 al 6-8 en unos primeros instantes de máxima igualdad donde nadie imponía su juego. Los puntos de Fischer mantenían a raya al Guipuzkoa. Aunque Vrankik estaba entonado y la defensa burgalesa no acababa por detenerle (6 puntos). El luminoso reflejaba un 8-12. La ventaja era visitante, aunque corta. Se llegó a los últimos tres minutos del primer cuarto con 13-16 gracias a una canasta de Aurrecoechea. Sin embargo, el argentino Corbalán se encargó de igualar el marcador con un triple (16-16). Plantaba cara el San Pablo de Burgos haciendo un buen baloncesto ante un rival que se encontraba en racha de resultados. Las defensas eran intensas y costaba anotar. Un tiro libre anotado por del congolés Kasibabu fijó el definitivo 17-18 al final de los primeros diez minutos.

El segundo cuarto empezó con un triple de Ander Martínez (17-21) que dejaba el marcador con la máxima diferencia hasta el momento para los de Mikel Odriozola. Ansorregui aumentaba la ventaja (17-23). Sin embargo, Edin Atic, con un triple, frenaba la buena salida a pista de los visitantes que habían conseguido un parcial de 0-5. Ahora el luminoso reflejaba un 20-23. Se mantenía la igualdad en el Coliseum. Se llegó al minuto 3 del periodo con 22-25 tras una canasta de Dusan Ristic. Sin embargo, el Guipuzkoa seguía anotando con facilidad lo que precipitó un tiempo muerto de Lorenzo Encinas con 22-27. Al técnico del San Pablo no le gustaba nada lo que estaba viendo y no dudó en mover el banquillo. Consiguió revertir la situación con un parcial de 4-0 (26-27) gracias a la aportación ofensiva de Corbalán. Se pasó por el ecuador con ese resultado. El argentino siguió tirando del carro burgalés y un triple suyo supuso la remontada (29-27). Hasta ese momento ya había anotado 10 puntos, un auténtico dolor de cabeza para la defensa vasca. Incluso pudo aumentar la ventaja hasta los cuatro puntos (31-27). Era sin lugar a dudas el mejor momento de los locales.Barcelo, con un triple, y Zubizarreta salieron el rescate del Guipuzkoa. (31-32) en unos intensos últimos tres minutos de la primera parte. Pero se mantuvo el festival del argentino que situó el 35-32 con un 2+1 ante una afición que celebraba lo que estaba viendo. Al final, Corbalán, que acabó con 17 puntos los primeros viente minutos, selló el definitivo 38-35.

Tras el tiempo de descanso, Ficher prolongó el buen momento local nada más salir a pista (40-35). Sin embargo, despertó el Guipuzkoa para hacer un parcial de 0-5 e igualar el marcador (40-40). No había forma de que el San Pablo pudiera despegarse hasta que un triple de Vene y dos puntos de Corbalán situaron el 48-44. Los de Lorenzo Encinas tomaba aire ante un rival que no se rendía. Un triple de Ristic aumentó las distancias (51-46). Sin embargo, no fue suficiente. Marcius y Barcello acercó de nuevo a los de San Sebastián (51-50). Vaya partidazo el que se estaba viendo en el Coliseum. Máxima emoción. Al final, 53-52 con una última canasta del visitante Motos. Todo quedaba pendiente a los últimos diez minutos de juego. A estas alturas, el argentino Corbalán ya había anotado 19 puntos.

El último cuarto empezó a lo grande. Con un triple para cada equipo que demostraba que ambos querían la victoria. Luego, Barcello daba ventaja al Gupuzkoa (56-57). Fu un susto pasajero porque rápidamente un triple de Vene devolvía la ventaja a su equipo (59-57). A partir de entonces empezó un intercambio de canastas con alternativas en el marcador. Nadie era capaz de asestar el golpe definitivo. A poco más de cuatro minutos, el resultado era de empate a 61 puntos. Fue entonces cuando Barcelló se sacó de la manga un triple (61-64), para poner nervios en el Coliseum. Luego, Oroz acabó por rematar la faena (61-66).

A Lorenzo Encinas no le quedó más remedio que solicitar un tiempo muerto (restaban todavía 3’33’’ para el final). Fischer, desde los tiros libres, y Corbalan pusieron calma (65-66). Ahora fue Mikel Odriozola el que detuvo el partido a 2’07’’ para la conclusión. Nada estaba decidido. Se entró en el último minuto con máxima igualdad (70-70) tras un triple milagroso del Lapornik. Y un nuevo triple del esloveno hizo vibrar a la afición burgalesa (73-70) y precipitar un nuevo tiempo muerto de Odriozola. Un tiro fallado de tres de los visitantes propició una canasta de Corbalán que sentenciaba al partido (75-70) a falta de treinta segundos para el final. Al Guipuzkoa no le entraron los tiros y ahí acabó el partido.

LONGEVIDA SAN PABLO BURGOS - GUUK GIPUZKOA BASKET, 75-70

Longevida San Pablo Burgos: Speight (2), Barrera (6), Vene (10), Lapornik (10) y Fischer (12). También jugaron Atic (3), Corbalán (23), Kasibabu (1), Ristic (8), Jiménez (0) y Rogic (0).

Guuk Gipuzkoa Basket: Barcello (18), Oroz (4), Stürup (7), Vrankic (10) y Aurrecoechea (11). También jugaron Zubizarreta (2), Motos (2), Ansorregui (2), Martínez (3), Marcius (8) y Savkov (3).

PARCIALES Primer Cuarto: 17-18 Segundo Cuarto: 21-17 Tercer Cuarto: 15-17 Cuarto Cuarto: 22-18

ÁRBITROS: Zafra Guerra, Mas Cagide y Domingo Vilalta. Sin eliminados.

PABELLÓN: Coliseum. Unos 9.000 espectadores.