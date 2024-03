El Grupo Ureta Tizona Burgos no cede terreno

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos cosechó una importante victoria en su feudo ante HLA Alicante. Importante porque pone tierra de por medio con un rival directo al que, además, le gana el average particular, e importante también porque mantiene a los de Diego Ocampo muy vivos en la lucha por el liderato.

No les resultó fácil a los burgaleses doblegar al conjunto visitante y, una vez más, los triples (14 en total) sacaron al equipo del atolladero en los momentos mas complicados.

HLA Alicante apuraba sus opciones de colarse entre los de arriba y para ello debía ganar a Grupo Tizona Burgos. Lo tenían clarisimo los visitantes, que saltaron a la cancha con una gran intensidad y una defensa asfixiante que ahogó de inicio el juego ofensivo de los burgaleses. Tampoco daban facilidades en defensa los de Diego Ocampo y los primeros dos minutos de partido se saldaban con un 0-0 en el marcador.

Conseguían inaugurar el mismo los locales con dos tiros libres, pero a partir de ahí era HLA Alicante el que conseguía imponerse gracias al gran trabajo en el rebote de Gudmundsson, que permitía a los suyos colocar el 2-6. No conseguía reaccionar un Grupo Ureta Tizona Burgos que fallaba demasiados lanzamientos y perdía todos los rebotes a manos de los alicantinos, y mientras Gudmundsson y Barro rompían la defensa local y entre los dos, y dos tiros libres de Davison, colocaban el 2-10 en el luminoso cuando se cumplía el minuto 4 de juego. Seoane conseguía anotar la primera canasta en juego de los burgaleses justo antes de que Diego Ocampo cambiase prácticamente a todo el equipo en cancha en busca de un revulsivo. Lo encontró. Los suyos se apoyaban en Saint-Supery y Díaz y conseguían darle la vuelta al partido con un parcial de 9-0 que ponía el 17-14 a 27 segundos para el final. Una renta que ampliaba Huguet con un triple final para encender las alarmas en las filas alicantinas (20-15).

Ya en el segundo cuarto, recuperaba la intensidad defensiva HLA Alicante, que conseguía frenar el juego interior de los burgaleses. Aguantaba el tipo el equipo de Diego Ocampo gracias a su acierto desde el exterior y dos tiros libres, aunque no conseguía evitar que los visitantes igualasen de nuevo el electrónico en apenas tres minutos de juego (25-25).

Un triple de Saint-Supery y una buena presión defensiva de los locales, que culminaba con perdida de balón de los visitantes y triple a la contra de Parrado, volvía a disparar a los burgaleses (31-25).

Paraba el partido el técnico visitante. Los suyos no estaban llegando bien a las ayudas y se estaban dejando arrastrar por el rimo frenético de los locales. Probaba el preparador de los alicantinos moviendo el banquillo y cambiando la defensa, pero Parrado golpeaba de nuevo desde el exterior (34-25) ante un HLA Alicante que no conseguía encontrar posiciones de tiro en la pintura rival y solo conseguía anotar desde la línea de tiros libres. Gudmundsson acudía al rescate con un triple que contestaba pronto Seoane. Los nervios empezaban a apoderarse del cuadro alicantino que, a falta de dos minutos para el descanso, veían cómo los locales se iban de nueve puntos (39-30). Pero en la recta final apretaban los visitantes para dejar el marcador en un apretado 41-37.

No cambió la situación tras el descanso y HLA Alicante conseguía darle la vuelta al marcador en el inicio del tercer cuarto (41-43). Sufría ahora el conjunto de Diego Ocampo que, a los tres minutos y medio tenía que pedir tiempo muerto ante la desconexión de los suyos (45-51). Reaccionaban los burgaleses, como no, desde el exterior, con dos triples de Díaz que ponían el 53-53 y volvían a sembrar las dudas en las filas de un HLA Alicante que aguantaba el tirón durante algunos compases, pero que una vez más veía como los triples de Grupo Ureta Tizona Burgos decantaban la balanza del bando local para poner el 67-59 al final del tercer cuarto.

La dinámica del partido no cambiaba en el inicio del cuarto decisivo. Los alicantinos apretaban en defensa y conseguían recortar diferencias por momentos ante un Grupo Ureta Tizona Burgos que vivía a base de triples y, gracias a dos de ellos se escapaba hasta los 10 puntos de ventaja (75-65, minuto 32).

De ahí al final del partido ya no hubo demasiada historia. Esta vez Grupo Ureta Tizona Burgos no bajó la guardia en ningún momento y consiguió mantener la intensidad para no dar opciones a HLA Alicante de volver a meterse en el partido.

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - HLA ALICANTE, 90-75

Grupo Ureta Tizona Burgos: De Souza (2), Parrado (5), Cremo (8), Seoane (10), Thiam (4). También jugaron: Vila (8), Saint-Supery (13), Huguet (9), Kieli, Díaz (17), Jofresa (12), Alonso (2).

HLA Alicante: Davison (16), Gudmundsson (23), Rodríguez (5), Kostadinov (6), Barro (12). También jugaron: Bercy (5), Balint (5), Hook (3).

PARCIALES

Primer Cuarto: 20-15

Segundo Cuarto: 21-22 (41-37)

Tercer Cuarto: 26-22 (67-59)

Cuarto Cuarto: 23-16

ÁRBITROS: Jacobo Rial Barreiro (Colegio gallego), Daniel Checa Nebot (Colegio aragonés) y Pablo Rodríguez Fernández (Colegio madrileño).

SIN ELIMINADOS.

PABELLÓN: El Plantío. 1200 espectadores.