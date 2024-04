Tercera plaza de Karel Vacek en la Vuelta al País Vasco

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos BH logró una gran tercera posición en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco con final en el municipio vitoriano de Legutio. El checo Karel Vacek, que se unió al equipo morado como último fichaje hace menos de dos meses, se filtró en la escapada del día y peleó hasta el final por la victoria. Lanzó un valiente ataque en la subida a Leintz-Gatzaga y acabó en una meritoria tercera plaza en la cita de nivel UCI WorldTour. Todo ello en una jornada marcada por una caída numerosa que obligó a neutralizar la carrera durante una hora y que evitó la disputa de la carrera por parte del pelotón, ya que las ambulancias tuvieron que evacuar a varios de los ciclistas implicados en el accidente.

Karel Vacek atacó en la parte inicial de la carrera y logró entrar en la escapada junto a otros cinco corredores. En la que era su primera fuga como ciclista morado, el entendimiento con el resto de ciclistas fue bueno y pronto la ventaja sobre el pelotón creció hasta los seis minutos. El gran grupo se acercó bastante tras la subida a Opakua, en un tramo llano donde el viento de costado formó abanicos. El ritmo aumentó en cabeza de carrera en la subida a Olaeta, pero el joven escalador checo del Burgos BH resistió con sus compañeros de escapada.

En el descenso se produjo un fuerte accidente de varios de los líderes de la carrera, que tuvieron que ser trasladados en ambulancia al hospital más cercano. La organización decidió detener la carrera hasta que regresaran los equipos médicos, hasta que, pasada una hora, se optó por que solo los seis fugados disputasen la etapa. El pelotón reanudaría la marcha de forma neutralizada hasta meta ante la falta de ambulancias que garantizasen la seguridad de los corredores. Debido a ello, no se establecerían diferencias de cara a la clasificación general.

El grupo de Karel retomó la marcha a 20 kilómetros de la meta y en la subida a Leintz-Gatzaga, atacó en varias ocasiones. Un primer movimiento redujo el grupo a solo tres unidades y otra aceleración posterior le permitió marcharse en solitario. Sin embargo, Louis Meintjes le dio caza antes de coronar y se distanció en busca de la victoria. Vacek lo dio todo en la persecución en el llano y peleó en el sprint intentando ser segundo, aunque finalmente acabó en la tercera plaza.

Karel Vacek ataca en el ascenso a Leintz-Gatzaga.Luis Angel Gomez / SprintCyclingAgency

Karel Vacek: “Desafortunadamente, no pude marcharme solo en el ataque que hice en la subida. No soy muy rápido en el llano o en el sprint, así que sabía que tenía que probarlo en el puerto y tenía buenas piernas para ello. Este año estaba siendo complicado. Tardé en encontrar un equipo y empecé a correr tarde, por lo que no sabía cómo estaba mi forma física. Había tenido buenos números en los entrenamientos, pero las carreras son algo diferente".

Añadió que "estoy muy feliz de poder probar que puedo estar con los mejores en las subidas. He atacado a Louis Meintjes, que es uno de los mejores del pelotón. Al final él ganó, pero pude pelear por la victoria hasta el final. Lo di todo porque quería lograr este triunfo para el equipo, para mi familia y para mi novia, que me apoya en todo momento. No funcionó, pero es un gran resultado para el Burgos BH y se lo quiero dedicar a mi abuela. Solo sabía que hubo una caída en el pelotón y que se quedaron sin médicos suficientes. En ese momento no sabíamos qué hacer después. No tenía información de quiénes se habían caído o la gravedad del accidente. Al final la carrera continuó y lo dimos todo. Espero que la temporada continúe de buena forma y muchas gracias al equipo y a todos los que me apoyan”.

La Vuelta al País Vasco encara su recta final con la disputa de las dos grandes etapas de montaña. Este viernes se celebrará la quinta jornada de la carrera, uniendo Vitoria y Amborebieta. Serán en total 177 kilómetros, con la mayor dureza centrada en la segunda parte de la prueba. El primer punto caliente del día será el ascenso a Urkiola (5,5 km al 9,5%) ubicado a mitad de etapa. Tras ello se entrará en un circuito local en Amorebieta al que se darán dos vueltas, subiendo en ambas a Muniketagaina (3,5 km al 7%).

El Burgos BH disputó también este miércoles la tercera etapa del Région Pays de la Loire Tour en Francia, que, al igual que los días previos, se decidió con el sprint del pelotón. Antonio Angulo, Georgios Bouglas y Ángel Fuentes fueron los mejores clasificados en la volata en Château-Gontier, lo que permite al cántabro seguir en el top-15 de la general antes de la última jornada. La carrera concluirá este viernes con una etapa de 175 kilómetros entre Marolles-les-Braults y Le Mans. Un perfil nuevamente llano, pero con un circuito más exigente al que se darán seis vueltas, ascendiendo en todas ellas la Côte de Gazonfier y la Côte de Vallée-Saint-Blaise, que podrían seleccionar el grupo en cada giro.