El San Pablo Burgos se redime

Jota Cuspinera no pudo debutar -no llegó a tiempo su ficha-, pero su equipo ganó. El nuevo técnico del Longevida San Pablo Burgos, que sustituye a Lolo Encinas, hizo bueno el dicho desde la grada, ya que dirigió el partido el entrenador ayudante, Jorge Álvarez. El equipo se exhibió y jugó un gran baloncesto, sobre todo en la primera parte, ante un flojo rival que no tuvo nunca opciones en el Coliseum. En los primeros veinte minutos, los locales se encargaron de sentenciar el partido. La segunda mitad fue de mero trámite, pese a que su rival intentó revertir la situación y mejoró las prestaciones tras el receso.

El Longevida San Pablo Burgos empezó a lo grande y a por faena. Así, en los dos primeros minutos consiguió un espectacular 9-0 en el luminoso ante un desconcertado rival. El riojano Jiménez y el argentino Corbalán veían aro con facilidad ante un defensa castellonense con muchos problemas. Un parcial que obligó a Juan Antonio Orenga, técnico visitante, a detener el partido para enderezar el rumbo de su equipo. No funcionó, y los castellanos continuaron anotando (15-0), hasta que Manchón puso los dos primeros puntos visitantes cuando habían transcurrido nada menos que tres minutos y medio. El equipo seguía sin funcionar y Orenga empezó a mover el banquillo con el objetivo de cambiar la dinámica en la pista. El técnico del conjunto castellonense tampoco consiguió lo que buscaba y la desventaja se enfiló hasta los vente punto (22-2). La exhibición local era total. Y es que al Longevida San Pablo Burgos le salía absolutamente todo. El Amics Castelló se tomó un respiro (25-8). Bressan tomó la responsabilidad visitante en ataque (28-11). Sin embargo, Barrera volvió a la realidad a los verdes -ayer de verdiblancos- con dos triples consecutivos (34-11), a falta de un minuto para la conclusión del cuarto.

Ya en el segundo cuarto, se mantuvo el mismo guión. Superioridad absoluta burgalesa con el serbio Dusan Ristic como protagonista y Barrera anotando desde los 6,75 (40-14). Bressan era de los pocos que se salvaban en el Amics Castelló y mantenía a flote a su equipo. Speight, con un triple, firmó el 47-17. Nada menos que treinta puntos de diferencia que dejaba el partido totalmente encarrilado para los castellanos. Hasta el momento, el Amics Castelló había perdido seis balones. Orenga no se lo pensó y detuvo de nuevo el tiempo, ya que sus jugadores no habían mejorado (55-25). Las diferencias se mantuvieron los últimos cuatro minutos y la primera parte finalizó con el marcador de 61-31 con un triple final del escolta esloveno Lapornik.

Tras el paso por los vestuarios se esperaba un nuevo Amics Castelló. Sin embargo, el Longevida San Pablo Burgos continuó aumentando la ventaja (68-36). Y es que la defensa verde continuaba sin funcionar y en ataque los de Orenga seguían con muchos problemas para sumar puntos. Lograban reducir las ventajas, pero les costaba un mundo. Así se llegó al último minuto del tercer cuarto con 77-51. Resultado que se mantuvo a pesar de un último tiro de tres puntos del visitante Fran de Pablo. La mejora castellonense en los últimos minutos no fue suficiente.

Restaban diez minutos, pero el enfrentamiento ya tenía ganador. Y es que el Amics Castelló no daba la sensación de revertir un marcador tan abultado pese que se había impuesto en el tercer cuarto. El Longevida San Pablo Burgos empezó relajado y hasta los dos minutos no anotó. Fue el congolés Kasibabu el que anotó los dos primeros puntos locales del cuarto. En el ecuador del último cuarto el luminoso del Coliseum reflejaba un 83-57. Okouo lideró el ataque visitante anotando sin parar. Un triple de Barrera liquidó cualquier intento de reacción (89-61). Restaban poco más de tres minutos. A partir de ahí, el Longevida San Pablo Burgos se dejó ir. Aún hubo tiempo para una canasta de Vene, que firmó el definitivo 91-67. Gonzalo Corbalán, con 13 puntos y 22 de valoración, fue uno de los más destacados.

LONGEVIDA SAN PABLO BURGOS - AMICS CASTELLÓ, 91-67

Longevida San Pablo Burgos: Speight (13), Corbalán (13), Vene (10), Jiménez (10) y Fischer (7). También jugaron Atic (4), Barrera (12), Kasibabu (8), Ristic (8), Rosa (0), Lapornik (6) y Rogic (0).

Amics Castelló: Faner, Manchón, Bressan, Domínguez y Okouo. También jugaron Martínez (3), Roig (2), Franch de Pablo (8) y Orlov (2).

PARCIALES Primer Cuarto: 34-11 Segundo Cuarto: 27-20 Tercer Cuarto: 16-20 Cuarto Cuarto: 14-16

ÁRBITROS: Quintas Álvarez, Gómez Luque y Langa de Martín. Sin eliminados.

PABELLÓN: Coliseum Burgos. Unos 4.500 espectadores.