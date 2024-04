El Tizona quiere mantener la presión al líder

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos quiere seguir metiendo presión al líder, el Leyma Coruña, con una complicada visita al UEMC Real Valladolid, este sábado, a las 19.00 horas. El entrenador del conjunto burgalés, Diego Ocampo, señala que es "un gran rival, se ha reforzado muy bien esta temporada, pero en las últimas semanas han tenido muy mala suerte" por las lesiones. Sin embargo, "han competido muy bien, no todo es ganar o perder, sino como compites". En su campo "va a ser un rival que, pese a las bajas, será muy duro".

Para este choque, David Böhm continúa siendo baja al no recuperarse de su lesión. Por otro lado, Mario Saint-Supéry sufrió sendas lesiones en el último encuentro ante Melilla. Afortunadamente, el joven base malagueño se ha recuperado de sus dolencias y podrá ser de la partida en Valladolid. "Se ha recuperado muy bien, a otro jugador por la edad probablemente le llevaría más y que quiere jugar, porque mentalmente quiere estar en la pista".

Sobre el Valladolid, el técnico del Tizona asegura que las lesiones ha desequilibrado al equipo, con un juego interior que "sigue de un máximo nivel, sino el mejor uno de los mejores de la liga, completos dentro y fuera, pero en la posición de base y escolta han sido desgracias, en partidos además". Pero lo más importante, es "lo competitivos que son", con el plus de energía de jugar en casa y "debemos estar preparados para saber cómo va a ser el partido en su pista". En este sentido, el juego interior, el control del rebote defensivo y en la pintura "va a ser muy importante que lo controlemos"

Paco García, técnico del conjunto vallisoletano, no podrá contar con Devin Schmidt por sanción. Además, los dos bases del equipo cayeron lesionados en las últimas semanas: Mike Torres en Lleida y Martynas Zigmantavicius en Coruña. Sin embargo, los pucelanos han tenido una buena temporada en general, y disputarán los playoffs de ascenso a la acb. De hecho, el Real Valladolid ostenta un récord de 18-12, y con 5 partidos de ventaja sobre el décimo (con solo 4 para el final de campaña) su presencia en postemporada está asegurada.

En las últimas semanas han acusado estas bajas, y acumulan 3 derrotas consecutivas (Lleida, Estudiantes y Coruña). Sin embargo, los vallisoletanos tan solo han caído 4 veces en su pabellón en los 15 encuentros disputados. De hecho, hasta la derrota ante Estudiantes (ya sin Schmidt y Torres) acumulaban 6 victorias consecutivas en el Pisuerga.

A pesar de las bajas, las ardillas siguen teniendo un buen conjunto con varios peligros. Entre ellos, la pareja de interiores, que es de las más intimidantes de la liga. El pívot nigeriano Lotanna Nwogbo promedia 12,7 de valoración con 11,1 puntos y 4,3 rebotes. Por otro lado, el holandés Lucas N’Guessan promedia 11,8 de valoración (7,6 puntos y 5,6 rebotes. Entre los exteriores estarán Maj Kovacevic (10,2 puntos) y Jaan Puidet, quien asumirá las labores de base.

El técnico valora la presencia de aficionados del Tizona en la cancha del Valladolid porque "supone que hay una buena cohesión entre el equipo y la afición. Para mí es muy importante la afición porque nos impulsa en los momentos malos y que estén cerca de nosotros es muy importante".

A punto de cumplirse un año del ascenso, el técnico valora que el crecimiento de equipo ha sido "muy por encima de lo esperado, no tenía esa idea, soy de ir despacito, pero hemos avanzado mucho". Fruto de la colaboración de todos, "primero de los jugadores, quitando los resultados, los jugadores están muy comprometidos con el club, que hacen actividades, se implican realmente en lo que están haciendo, con jugadores que entrenan a equipos de nuestra cantera, no es ir a hacer una visitilla". Ser jugador de baloncesto tiene "un debe social" que sirven para "transmitir valores". A ello le suma la labor de la directiva, día a día y de "manera desinteresada" ha ayudado al club a "crecer" y a crear una "marca y una identidad" y el Tizona "no se debe mover de ahí, sean los resultados buenos o malos". Y puso el ejemplo del Leyma Coruña, que pese a perder el año pasado el play off "mantuvo el cuerpo técnico y a ocho jugadores".