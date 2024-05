Grupo Ureta Tizona Burgos cierra la fase regular con una contundente victoria ante el Clavijo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No hubo sorpresa en El Plantío y, aunque el rival trató de competir y aguantó durante los primeros minutos, la superioridad de Grupo Ureta Tizona Burgos se impuso sin problemas ante un Rioverde Clavijo que peleó durante casi todo el partido por no acabar con un marcador en contra demasiado abultado, pero que en el último cuarto ya no pudo frenar la maquinaria de los de Diego Ocampo.

Con el factor cancha ya asegurado de cara a los play offs, Grupo Ureta Tizona Burgos saltaba a la pista en busca de cerrar la liga regular de la mejor manera posible. Pero si alguien esperaba que el ya descendido Rioverde Clavijo se lo pusiese fácil a los de Diego Ocampo, se dio cuenta de su error desde el primer segundo. Los riojanos no estaban dispuestos a regalar nada a nadie y saltaron a la cancha mostrando una gran intensidad que les permitió mantener la igualdad en el electrónico durante los 2 primeros minutos (8-7). No lo veía claro Diego Ocampo, que no tardaba en mover el banquillo buscando más dominio de los suyos. Parecía que lo conseguía, sobre todo en el rebote, lo que le daba segundas opciones en ataque y la posibilidad de salir a la contra. Y así, abrían la primera brecha los locales y colocaban el 15-7 en el marcador.

No le quedaba otra que pedir tiempo muerto al técnico visitante cuando apenas se habían disputado tres minutos de partido. Los suyos apretaban los dientes en defensa, y conseguían reducir diferencias momentáneamente (17-13, minuto 5). Pero de nuevo, la superioridad en el rebote de los burgaleses, y su acierto desde la línea de tiros libres, permitía al cuadro de Diego Ocampo distanciarse para colocarse con +11 a falta de un minuto y medio para el final del primer cuarto (28-17). No anotaron más los burgaleses en el resto del cuarto, aunque Clavijo solo conseguía reducir distancias con dos tiros libres que dejaban el 28-19 en el luminoso.

La maquinaria burgalesa se había puesto en funcionamiento y, pese a que lo intentó todo, Rioverde Clavijo empezó a perder fuelle. En el inicio del segundo cuarto los locales firmaban un parcial de 8-2 que les colocaba ya con 15 puntos de renta en apenas 3 minutos y medio (36-21). De poco le servía al técnico visitante pedir un tiempo muerto en busca de soluciones, aunque lo cierto es que los riojanos aprovechaban las rotaciones y ´probaturas´ en el cuadro local para respirar un poco y, al menos, conseguían frenar la escapada de un Grupo Ureta Tizona Burgos que no sufría, pero que no conseguía ahora elevar su renta.

El partido se había igualado en la pista, con continuas idas y venidas. Se jugaba a un ritmo trepidante y los errores de precipitación caían en ambos bandos. La dinámica se mantuvo hasta el final del cuarto y, pese a que Diego Ocampo pidió un tiempo muerto para tratar de cambiar la situación, lo cierto es que los locales no conseguían llevar el partido de nuevo a su terreno y Clavijo no aflojaba. Con todo, los burgaleses se iban al final del segundo cuarto aún con una cómoda renta de 14 puntos (51-37).

Tras el descanso, los visitantes pusieron toda la carne en el asador. Sin nada que perder, Roverde Clavijo apretó los dientes y consiguió reducir su desventaja por debajo de los diez puntos (53-44). Pero los burgaleses no estaban dispuestos a dar vida al rival y se pusieron las pilas pronto para cortar de raíz la reacción riojana y firmar un parcial de 7-0 que volvía a lanzarles hasta los 16 puntos de renta (60-44, minuto 23).

Los riojanos se desinflaron un poco, y aunque no bajaron los brazos, llegaron a verse con -19 puntos en el luminoso antes de alcanzar el ecuador del cuarto (69-50). No querían acabar así la temporada, y volvieron a meter una marcha más en defensa ante un Tizona Burgos que se relajaba por momentos, aunque nunca llegó a ir ganando por menos de 14 puntos. La contienda parecía más que decidida y daba la sensación de que los locales aguantaban a medio gas, tratando de pensar en el play off y evitar posibles lesiones o un desgaste innecesario.

El rival, por su parte, buscaba el mejor resultado posible, o el menos malo, y peleaba con todo, aunque no conseguía reducir diferencias de manera notable y a los últimos diez minutos se llegaba con 81-66 en el marcador.

Parecía que la dinámica iba a mantenerse igual en los últimos diez minutos de partido, pero Tizona Burgos metió una marcha más a su juego, destrozando por completo a un rival agotado que aguantó las primeras embestidas pero luego se deshizo como un azucarillo para llegar al minuto 35 con 26 puntos ya de desventaja (98-72).