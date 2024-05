Leyma Coruña asciende y condena al San Pablo Burgos a disputar el play off

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Hizo su trabajo Longevida San Pablo Burgos en Alicante, pero no pudo ser y el equipo de Jota Cuspinera tendrá que pelear en el play off por conseguir el ansiado ascenso a ACB. Leyma Coruña no falló y se convirtió en el nuevo campeón de la LEB Oro por delante del cuadro burgalés, que solo en el último cuarto fue capaz de romper el partido ante un HLA Alicante muy sólido.

Salió muy concentrado Longevida San Pablo Burgos, ejerciendo una fuerte presión defensiva sobre su rival y encomendándose al acierto de Speight y Fischer para colocar pronto un 0-5 en el electrónico. HLA Alicante apretaba y forzaba los errores en el lanzamiento de los burgaleses para apretar el luminoso (8-9, minuto 4), aunque Jiménez salió al rescate, con un triple y un rebote en defensa que permitió la contra de los de Jota Cuspinera, que volvían a abrir brecha mediado el primer cuarto (9-14).

Movía el banquillo el técnico local, que con la entrada de Harris parecía encontrar la tecla correcta. Los locales consiguieron frenar el juego exterior de su rival, y un triple de Davison y otro de Harris les colocaban, por primera vez, por delante en el luminoso a 3´37 para el final del cuarto (15-14). Sufría San Pablo Burgos y Cuspinera optaba por parar el partido antes de llegar al minuto 9, con los suyos ya a tres puntos de los alicantinos (16-19). Rogic anotaba para los burgaleses, pero Harris volvía a clavarla desde el exterior y dejaba el marcador en 22-18 al final del primer cuarto.

Las cosas no mejoraban en el inicio del segundo cuarto: Balón para HLA Alicante y canasta rápida de Bercy para poner el 24-18. A Longevida San Pablo Burgos no le salía nada, un balón perdido y tras lanzamientos fallados, con rebote para los locales, marcaban los siguientes minutos de juego de los visitantes. Por suerte para ellos, tampoco el equipo local conseguía templar nervios en esta fase del encuentro. HLA Alicante desaprovechaba otros tantos contraataques y solo un tiro libre de Harris conseguía mover el marcador en los siguientes tres minutos de partido (25-18).

Rogic entra a canasta.SPB/CINTIA CORTÉS

Se cumplía ya el minuto 13 cuando Rogic conseguía romper la sequía anotadora de los burgaleses, que parecía que conseguían calmar sus nervios poco después con otra canasta de Ristic. Longevida San Pablo Burgos estaba ya a ´solo´ 3 de distancia de los locales (25-22). La presión de los castellanos estaba dando fruto y HLA Alicante seguía perdiendo balones. Cambiaba prácticamente a todo el equipo el técnico local, pero Ristic y un triple de Atic le daban la vuelta al marcador justo cuando se llegaba al ecuador del cuarto (25-27).

El tiempo muerto del técnico local rompió la dinámica positiva de los burgaleses, que pronto volvían a verse por detrás, aunque aguantaban el tipo y no permitían a su rival irse de más de dos puntos. Una situación que se prolongó hasta el último suspiro del segundo cuarto, al que se llegaba con 40-40 en el luminoso. Pero dos tiros libres permitían a los locales adelantarse por enésima vez en el electrónico para irse al descanso con 42-40 a su favor.

Parecía que el tercer cuarto iba a ir por los mismos derroteros que el anterior, pero tras un breve intercambio de ´golpes´ inicial, HLA Alicante empezó a distanciarse. Un triple de Harris para los locales y los fallos en el lanzamiento de un Longevida San Pablo Burgos que no conseguía sacudirse la presión del rival daban alas al cuadro alicantino, que se iba de seis puntos (50-44, minuto 24).

Pero los de Jota Cuspinera no le perdían la cara al partido y tiraban de oficio para mantenerse dentro. Iba a ser el propio Harris el que proporcionase a los visitantes la posibilidad de respirar con una falta que daba tres tiros a los de Cuspinera. No fallaba Vene, que colocaba el 54-53 en el marcador.

Carbonel se asegura un rebote.SPB/CINTIA CORTÉS

A partir de ahí, Longevida San Pablo Burgos volvió a creer y conseguía darle la vuelta al luminoso a 1´28 para el final del cuarto (57-58). Rogic estaba lanzado y 4 puntos suyos ponían a los burgaleses con +5 (57-62), aunque un triple de ventura sobre la bocina permitía a HLA Alicante recortar diferencias y dejar el marcador en 60-62 para entrar en el cuarto decisivo.

El último cuarto comenzaba con un triple de Balint que volvía a dejar por detrás a los burgaleses (63-62), pero los de Jota Cuspinera apretaban con todo, forzando los errores del rival y rematando la faena desde el exterior para firmar un parcial de 0-8 que encendía todas las alarmas en el banquillo alicantino, que paraba el partido (63-70, minuto 33).

Barrera anotaba de nuevo de tres para un Burgos que, con el marcador a favor, optó por defender con uñas y dientes, ahogando la salida de balón de los locales y cerrando bien la zona para llegar al ecuador del cuarto decisivo todavía con 6 puntos de renta (66-73).

Y mientras, Barrera, con su tercer triple consecutivo, elevaba la renta hasta los 10 puntos (66-76). Paraba el partido el técnico local, pero los de Jota Cuspinera no bajaban el ritmo ni daban opciones a HLA Alicante, haciendo su parte del trabajo, ganar su partido.