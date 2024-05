Antonio Angulo buscó el triunfo en Grecia desde la escapada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La jornada maratoniana del Tour de Grecia contó con la presencia de Antonio ‘Chava’ Angulo en la escapada. El cántabro entró en la fuga de la penúltima etapa de la ronda helena, de 196 kilómetros de recorrido, aprovechando que tenía tiempo perdido en la general. Después de un inicio muy veloz, el pelotón se rompió en numerosos grupos en el largo ascenso al puerto de Eleftherochori. Angulo vio una buena oportunidad tras la bajada y atacó desde un grupo cabecero de apenas 30 unidades en el que aguantaban varios corredores morados. Junto a él salieron otros tres corredores, logrando pronto tres minutos de ventaja máxima.

El pelotón redujo el ritmo para permitir la entrada de más ciclistas, ya que había quedado completamente roto en la subida, pero pronto aceleró la marcha. El viento que soplaba en contra y el reducido tamaño de la fuga no presentaba un panorama muy esperanzador para el corredor del Burgos BH, pero Chava no bajó los brazos hasta el final. Los cuatro de cabeza llegaron a la subida a Profitis Ilias con un minuto de ventaja y no fueron neutralizados hasta los últimos 10 kilómetros de carrera. Se produjeron entonces algunos ataques y Victor Langellotti se movió en busca de un posible corte, aunque la subida era bastante tendida y no se rompió el grupo.

Aaron Gate y Georgios Bouglas tomaron la cabeza del grupo en el rapidísimo descenso que conducía hasta Calcis. El campeón griego llegó a lanzar un ataque en la bajada, pero pronto fue alcanzado por sus rivales. En el kilómetro final, Angulo hizo un último esfuerzo en favor de sus compañeros y, junto a Gate, hizo el lanzamiento para Bouglas, que acabó cerca del top-20 en el sprint. Todos los morados terminaron en el pelotón principal, por lo que Mario Aparicio sigue sexto en la general y el Burgos BH mantiene el liderato en la clasificación por equipos.

Antonio Angulo explicó que “con la general bastante definida después de la etapa reina, había la posibilidad de que, en el primer puerto, se abriese la carrera, ya que el equipo del líder no tenía la responsabilidad de controlar una fuga. Gente que ayer perdió tiempo en la general podía tener esa oportunidad de formar un grupo que caminase hacia adelante. Hicimos los primeros kilómetros a mucha velocidad, con viento a favor, y en el puerto Caja Rural puso mucho ritmo y dividió el pelotón en varios grupos".

El corredor del Burgos BH añade que "ataqué en un repecho para intentar romper el grupo de cabeza y jugar nuestra baza, ya que estaba lejos en la general. Pero en ningún momento tuvimos esa opción real, ya que pronto nos recortaron la diferencia. De ahí a meta quedaba mucho y teníamos el viento de cara, por lo que sabíamos que sería una lucha difícil. Al menos lo intentamos, había que estar presentes. Una pena que sólo fuéramos cuatro corredores, ya que eso no nos daba muchas oportunidades. Llegamos hasta el último puerto y aún me quedaban unos gramos de fuerza para ayudar a los hombres rápidos que tenemos aquí. Ha sido una pena no poder rematar el trabajo, pero nos queda la etapa de mañana, en la que lo volveremos a intentar”.