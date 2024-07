"No somos los únicos que van a por jugadores jóvenes"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Mirandés cumple una semana de pretemporada y el conjunto aún está en fase de construcción, más en un club en el que cada temporada es prácticamente un nuevo comienzo por su política de apostar por jóvenes talentos que, en muchos casos, vuelven a sus clubes de origen o dan el salto a otros equipos.

En este contexto, el entrenador del conjunto rojillo, Alessio Lisci, punta que "dependemos de lo que surja, de lo que podamos firmar", porque "económicamente no tenemos ninguna fuerza". El entrenador del Mirandés apunta que "es muy complicado porque cada año, pues respecto a los rivales, el hándicap económico se aumenta y este año muchísimo por los rivales que han subido". Además, "ya no somos los únicos que van a por los jóvenes, hay muchos equipos que van a por los jóvenes con mucho más poder económico que nosotros, entonces los clubes pues evidentemente se lo piensan dos veces antes de enviarlos aquí o no".

Sobre la plantilla que podrá confeccionar el Mirandés, el entrenador rojillo insiste en que "es que no depende de nosotros, porque tú ese discurso lo puedes hacer si tienes un poder económico para poder hacerlo". Sobre las bajas de dos jugadores que tenían contrato, Álvaro y Sergio García, Lisci comenta que "está claro que eran dos jugadores que yo quería que siguieran, tanto Álvaro como García, pero si Álvaro y García se quedan, igual no llegamos a 20 jugadores para hacer la plantilla, eran dos bajas necesarias, son dos bajas totalmente económicas, se ha tomado la decisión por parte del club por una decisión económica, porque necesitábamos, era imposible llegar a 20 jugadores, así que por algo teníamos que rascar y por ahí se ha decidido".

Sobre el resto de jugadores que tienen contrato, el entrenador del Mirandés indica que s"eguramente habrá alguna salida de los que tenemos, los que van a salir ya se la ha comunicado y nada, ya veremos porque al final es lo de siempre, es el mercado que marca todo, no podemos ir más allá del mercado. Estamos a principios de julio, nosotros comunicamos ideas del club y a partir de ahí hay muchas variables que ya van más allá de nosotros, entonces hay que esperar".

Sobre la próximas temporada, el entrenador italiano asegura que volverá a ser muy dura, con una gran pugna por la salvación. "Sí, es muy atractiva sin ninguna duda y es durísima porque a nivel económico, que al final es lo que es muy importante en el fútbol este año, pues si no somos los últimos por presupuesto, estamos entre los últimos dos, pero lo normal es que somos el último", afirma.

En este sentido, "entonces este año hay que hacer, se presenta una de las ligas más duras del mirandés de segunda división y bueno, cuanto más duro, más bonito, así que habrá que hacer una grandísima temporada, acertar muchísimo para lograr la salvación".

Sobre cuáles serán las claves para la salvación, Lisci apunta que "hay varias claves y una de ellas es hacer buena plantilla", algo que es cada vez más complicado por las limitaciones económicas. Aunque "si luego analizamos la Segunda División del año pasado, cuántos jóvenes han destacado, pues fuera del Mirandés a tres no llegas y solo en el Mirandés, pues ya solo con la delantera han triunfado mucho más". Esto es también a causa del trabajo realizado por el cuerpo técnico. "Para mí viendo el trabajo del año pasado, viendo de dónde, cuándo llegaron, de dónde venían, a cómo han acabado, la verdad que estamos contentísimos con el trabajo que hemos hecho, evidentemente a nivel colectivo, pero también a nivel individual porque hay prácticamente la mitad de los titulares, bueno la mitad, más de la mitad de los titulares que han tenido una evolución en su valor que es increíble y de eso estamos contentísimos", asegura.

Continuidad

Sobre su continuidad en el club, el entrenador italiano explica que por conseguir la permanencia tenía la renovación automática, pero "los contratos hay que hablarlos". Y eso es lo que se hizo cuando acabo la temporada, en la que el Mirandés no consiguió la permanencia hasta el último partido. "El problema no era el club, porque yo aquí he estado el año pasado no a gusto lo siguiente, tanto con el club, con la dirección deportiva, con los jugadores, con la afición, en este caso la prensa, muy muy muy contento y muy muy a gusto", explica Lisci, quien añade que el Mirandés, por su política de apuesta por jugadores jóvenes, pero "tú montas una cosa y te funciona todo bien, en enero se desmonta por causas ajenas al club, tienes que volverlo a arreglar, se consigue la salvación, pues ahora empezar otra vez de cero, claro, hay que tener mucha fuerza mental, hay que estar al 100%".

Por ello, "cuando terminó la liga, pues yo no tenía esa fuerza porque había sido bastante agotadora, entonces necesitaba un tiempo para pensarlo y para ver si podía volver a hacer lo mismo que el año pasado y entonces por eso se ha demorado un poco".