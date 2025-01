Gutiérrez se acelera y se complica la etapa de 48 horas al terminar quinta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Para sorpresa de todos y de la propia piloto burgalesa para empezar, Cristina Gutiérrez se coló este sábado entre los cinco mejores de la primera etapa del rally Dakar. Al final de los 413 kilómetros de especial y 86 de enlace que recorrió en 4 horas 36’ y 21’’, la burgalesa se colocó en la quinta plaza a 2’ 13’’ del ganador de la etapa, el estadounidense Seth Quintero.

Gutiérrez se mostró casi tan sorprendida, y no en el mejor de los sentidos, como «súper contenta» de su desempeño en la etapa, ya que, por un lado dejó patente su calidad como piloto en una etapa que no fue fácil en absoluto, pero por otra parte, se colocó a sí misma en una posición muy diferente a los favoritos de la prueba que optaron por perder tiempo a propósito para no tener que abrir pista en la etapa maratón.

Así lo hizo Nasser Al Attiyah el jefe de filas de Cristina Gutiérrez y su mentor Sebastian Loeb quienes apostaron por la estrategia y perdió tiempo respecto al ganador del día para asegurarse una buena posición de salida en la crono de 48 horas.

Gutiérrez también reconocía al término de la etapa que ese «sorprendente» buen resultado no era lo que quería exactamente en el primer recorrido de este Dakar es así. «No ha sido una etapa limpia. Hemos parado varias veces, hemos tenido problemas de frenos, mucho polvo y la verdad es que no esperaba quedar en esta posición. Tampoco quiero no alegrarme, porque estoy súper contenta», señaló con una mezcla de satisfacción y de preocupación por si ese resultado de la primera etapa no acabará siendo un lastre por lo que pueda suceder en la temida etapa Crono 48 Horas que se disputa este domingo.

El piloto qatarí de Dacia explicaba al término de la etapa que se lo había tomado con calma para no cometer «errores». «Tuvimos un pinchazo en los últimos kilómetros y hemos parado unos quince minutos para asegurarnos una buena posición de salida para mañana. Hemos perdido mucho tiempo, pero era importante hacerlo. Sería genial si pudiera salir el 50. El año pasado nos arriesgamos, pero aprendimos por las malas», aclaraba.

Por su parte, Sebastian Loeb, compañero en Dacia y gran mentor de Gutiérrez, era aún más claro al desvelar que «el objetivo no era marcar el mejor tiempo». «Decidimos parar unos minutos al final para perder un poco de tiempo y no salir demasiado adelante», reconoció. «Todo el mundo ha hecho lo mismo, así que habrá que esperar para ver qué pasa en la clasificación. La idea original era no estar entre los diez primeros mañana», explicaba desvelando sus planes y los del resto del equipo Dacia, de los que sólo Gutiérrez acabo desmarcándose.

«Nos escondimos detrás de una gran roca y vimos pasar a Nasser y Ekström, los dos coches que iban detrás de nosotros, y luego a Lategan. Haciendo cuentas, sabíamos que ya nos sacaba 14 minutos. Quizá no nos detuvimos lo suficiente», ironizaba.

Domingo difícil

La de este domingo será, a juicio de la piloto burgalesa de Dacia, «una etapa difícil abriendo [el recorrido] pero, nunca se sabe. Igual los de atrás tienen más problemas o se encuentran algo diferente. Así que mañana [por hoy] saldremos a tope».

El quinto puesto fue aún más sorprendente considerando los obstáculos encontrados en el camino como la gran presencia de polvo.

En un tramo clave de la etapa, Gutiérrez llegó a ocupar la segunda posición provisional, un logro que calificó como inesperado dadas las circunstancias. «No esperábamos estar segundos porque hemos tenido que parar un par de veces en la etapa por un problema de frenos, así que no esperábamos quedar en esta posición. Entiendo que los demás han frenado mucho, pero también estamos empezando y va a saber bien salir de los primeros mañana para aprender un poquito de navegación», comentó, dejando claro que su enfoque está en el aprendizaje constante y en aprovechar cada oportunidad.

Además se mostró «con ganas de afrontar la etapa» y poner en juego «lo que podamos ayudar al equipo. Seguro que estará bien», se animaba. Por el contrario, el ganador de la etapa, Seth Quintero, no especuló y se llevó su primer triunfo en el Dakar desde 2021, seguido por Guerlain Chicherit.

El desafío continúa con la etapa Crono 48 Horas, un maratón de más de 1.000 kilómetros sin asistencia mecánica. En este exigente escenario, Gutiérrez tendrá la oportunidad de seguir demostrando su capacidad para superar las adversidades del desierto y mantener su posición en lo alto de la clasificación.