Lance Jones: “Trabajando juntos y siendo positivos volveremos al buen camino”

El Grupo Ureta Tizona Burgos regresa a El Plantío para el primer partido del 2025 en su feudo, ante el Inveready Gipuzkoa, el próximo viernes, 10 de enero (20:45h). El conjunto burgalés está atravesando un momento complicado de resultados, tras caer el pasado domingo ante el Flexicar Fuenlabrada fuera de casa.

Sin embargo, el escolta estadounidense del Tizona, Lance Jones, asegura que el equipo está trabajando para revertir la dinámica. “Simplemente estamos centrándonos en el día a día. Intentamos ser positivos, porque al final, es normal que en una temporada haya malos momentos, pero sabemos que mientras trabajemos juntos, como equipo, y seamos positivos, volveremos al buen camino”, asegura.

Para Jones, esta campaña 2024/25 es la primera que disputa como jugador profesional, tras haber pasado 5 temporadas en la liga universitaria americana, la NCAA, la última de ellas en la prestigiosa Purdue.

Sobre sus primeros meses como profesional, Lance Jones comenta que “me estoy encontrando bien por el momento en esta nueva etapa. Al final, sigue siendo baloncesto y lo único que cambia es el escenario sobre el que se juega. Pero bueno, me estoy sintiendo bien en estos primeros meses.”

Además, para el escolta estadounidense, esta es también la primera vez que se prueba con el baloncesto europeo, diferente al americano. Sin embargo, sus números demuestran que su adaptación está siendo sencilla (y de hecho es el máximo anotador de Primera FEB Con 20,14 puntos por partido).

“Creo que me estoy adaptando bastante bien”, valora Lance Jones sobre su proceso de aprendizaje en Europa. “Es cierto que algunas normas son diferentes al baloncesto americano, y todavía me estoy acostumbrando a ellas. La verdad es que mis compañeros y entrenadores me están ayudando mucho, y por el momento ha sido una transición fácil gracias a ellos”.

Lance Jones ha podido vivir de cerca una de las aficiones más fieles al baloncesto universitario como son los Purdue Boilermakers. Sin embargo, el estadounidense declara sentirse muy feliz con la afición del Tizona. "Creo que los aficionados son geniales, y vivirlos en El Plantío está muy bien. Cuando jugamos en nuestro pabellón y empezamos a notar su apoyo, nos alimentamos de esa energía que nos transmiten, lo cual está muy bien. Burgos me ha tratado bien hasta ahora también”, afirma.

Por último, el estadounidense analiza el siguiente partido ante el Inveready Gipuzkoa. “Va a ser un buen partido, pero seguro que habrá que luchar para llevárnoslo. Todavía estamos peleando por escalar posiciones en la tabla, y todo empieza con el viernes. Creo que tanto GBC como nosotros somos buenos equipos, así que será un partido competido. Mientras estemos concentrados, y trabajemos juntos, será un buen partido para nosotros”, destaca.