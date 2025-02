José Manuel Díaz se luce en su tierra

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Vuelta a Andalucía llegó a la provincia de Jaén y José Manuel Díaz no desaprovechó la oportunidad de firmar otra gran actuación en su tierra. El jienense del Burgos Burpellet BH acabó décimo en una nueva jornada de montaña, confirmando así su buen estado de forma.

El escalador morado aguantó con los mejores de la carrera tras el doble ascenso al Puerto de los Villares y peleó por los puestos de honor en la llegada a Torredelcampo. Un resultado que permite al andaluz ascender hasta el undécimo puesto de la clasificación general.

La segunda etapa de la ronda andaluza presentaba un perfil tan montañoso como el del día previo, por lo que los favoritos de la general fueron los grandes protagonistas. El sevillano David Martín atacó tras darse la salida en Alcaudete, pero el pelotón nunca permitió que una fuga cogiera mucha ventaja. De hecho, en el primero de los dos pasos por el Puerto de los Villares, a más de 70 kilómetros de la meta, se seleccionó completamente la carrera. José Manuel Díaz atacó y entró en un corte peligroso que se formó en el descenso, consiguiendo un minuto de ventaja sobre el grupo del líder, en el que resistía Carlos García Pierna.

En la segunda subida al Puerto de Villares, Díaz Gallego se descolgó de la cabeza de carrera y quedó en un segundo grupo, rodando siempre entre los más fuertes de la prueba. Finalmente, en la llegada en ascenso a la Ermita de Santa Ana de Torredelcampo, el ciclista del Burgos Burpellet BH logró acabar en la décima posición de la etapa. De esta manera, ya es undécimo en la clasificación general.

Al término de la etapa, José Manuel Díaz se mostraba “muy contento por el resultado. Llevaba muy buenas piernas y este era el mejor resultado que podía conseguir. Los cinco de delante me reventaron en un repecho tras el puerto y luego hice la bajada solo. Me cogió un grupo de once corredores en el que iba el líder y fui con ellos hasta meta. Ahí pude acabar el quinto del grupo, así que muy contento. Eran corredores de mucho nivel, de mucho calibre, y estar con ellos está muy bien”.

La tercera etapa de la Vuelta a Andalucía se disputará este viernes en la provincia de Córdoba. Será una jornada de 161 kilómetros con salida en Arjona y llegada en Pozoblanco.