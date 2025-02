Lisci sigue con los pies en la tierra: "Ser líder a esta altura no significa nada"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés es ahora el líder de la Liga Hypermotion, una categoría en la que igualdad hace que una derrota o una victoria suba o baje a un equipo varios puestos, pero el equipo rojillo sigue en esa zona noble. Una circunstancia que para el técnico del Mirandés, Alessio Lisci, no es importante. "Ser líder a esta altura no significa nada", aclara, para añadir que "la única clasificación que vale es la de la jornada 42".

El entrenador del Mirandés analiza la próxima jornada, en la que se enfrentarán, este domingo a las 18.30 horas, al Levante, en el Ciutat de Valencia. Llegan en una buena dinámica que, matiza Lisci, no es de ahora. "Ahora nosotros estamos evidentemente, no diría en buena dinámica porque llevamos un año en buena dinámica, pero estamos muy contentos y queremos seguir haciendo las cosas bien", afirma.

Recuerda que se juega como se entrena y "la verdad que el equipo una vez más ha hecho una gran semana de entrenamiento y eso como siempre me deja muy tranquilo de que vamos a dar la cara. Luego el resultado siempre depende de muchos más factores de los que manejamos nosotros".

Una de las claves que debe manejar el Mirandés ante el Levante son las transiciones, que les hicieron daño en el partido de la primera vuelta. Cree, incluso, que podrían tener más puntos en la clasificación de los que tienen ahora. "Ha habido momentos en la ida donde hemos tenido ese punto de suerte exagerado a favor, pero creo que lo que es el 2025 te diría que incluso hemos tenido mala suerte. Quizás hemos podido hacer más puntos de los que hemos hecho. Estamos en buena dinámica y cada partido que hacemos tenemos que intentar que la suerte gire a nuestro favor", asegura.

Es consciente de que el Levante en casa es muy regular, pero "creo que fuera de casa seguimos bien, pero claro que queremos sumar de tres. Ciudat es el mejor campo por las estadísticas, evidentemente no, porque solo Ferrol ha conseguido ganar allí. Es el equipo que menos partidos pierde de la liga". Afirma que su plantilla "cuanto más retos le proponemos, más son capaces de responder, no notan la presión y quieren más. Tienen mucha hambre".

Sobre las expectativas en la clasificación, Lisci señala que "quizás es no tener presión o no tienen presión a lo mejor porque no es este el lugar que todo el mundo esperaba que tuviera que tener el Mirandés. Vamos a ser sinceros, los pies en el suelo, que lo hemos dicho siempre". Añade que "este Mirandés el objetivo es salvarse ya y estando donde estamos todo lo que venga bienvenido sea". Aunque "yo no me olvido que al principio del año todo el mundo nos daba por últimos, ni por luchar para salvarse".