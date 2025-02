Esfuerzo sin recompensa para Mario Aparicio en Andalucía

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH buscó la victoria de etapa en la cuarta jornada de la Vuelta a Andalucía, pero Mario Aparicio no vio premiada su actitud combativa en la parte decisiva de la carrera. El arandino de 24 años entró en una fuga numerosa de 14 ciclistas que acabó jugándose el triunfo en una larga etapa de casi 200 kilómetros. El corredor morado fue el primero en lanzarse al ataque a 25 kilómetros de la meta, con dos buenos intentos que no fructificaron. Sin embargo, no pudo entrar en el grupo que se acabó disputando la victoria y terminó undécimo en la llegada a Alhaurín de la Torre.

El perfil más montañoso de los dos primeros tercios de carrera invitaba a confiar en una fuga más que en una resolución al sprint como el día previo, en el que David Martín había sido décimo. Es por ello que hubo mucha pelea en las dos horas iniciales de carrera, en una larga etapa de 194 kilómetros. Carlos García Pierna logró entrar en una primera escapada al paso por el sprint de Montilla, pero el pelotón no dio por bueno este grupo. No fue hasta el kilómetro 70 de carrera cuando lograron marcharse por delante 14 corredores, con la mayoría de equipos representados.

Entre ellos figuraba Mario Aparicio, dispuesto a pelear la victoria de etapa. El grupo abrió una ventaja máxima de dos minutos y medio antes del kilómetro de oro de Antequera, pero el grupo del líder aumentó el ritmo en el último repecho de la etapa y la diferencia comenzó a reducirse. El arandino del Burgos Burpellet BH trabajó en los relevos, confiando en las opciones de la fuga en el terreno favorable rumbo a Alhaurín de la Torre.

A 25 kilómetros del final, el propio Mario Aparicio fue el encargado de desatar las hostilidades en el grupo delantero. El arandino realizó dos buenos intentos en solitario, pero ambos ataques fueron controlados por sus rivales. Estos acelerones y el parón en el pelotón confirmaron que la victoria estaba delante. Los movimientos continuaron y el corredor del Burgos Burpellet BH no pudo entrar en el corte de seis ciclistas que logró marcharse por delante. El corredor morado acabó undécimo en la llegada en ligero ascenso hasta Alhaurín de la Torre. El pelotón llegó agrupado, por lo que no hay cambios en la general, en la que José Manuel Díaz continúa 12º.

La quinta y última etapa de la Vuelta a Andalucía llevará este domingo a los corredores por las provincias de Málaga y Cádiz. El perfil es más montañoso que el de este sábado, por lo que se mantiene la posibilidad de que la fuga gane el pulso a los sprinters. La etapa de 168 kilómetros comenzará en Benahavís, subiendo desde la salida el largo Puerto del Madroño, de 20 kilómetros de ascenso. Después se encadenarán varias subidas no puntuables y el paso por el Puerto del Espino. Los últimos 50 kilómetros serán llanos, camino de la meta en La Línea de la Concepción.