Arnau Parrado: “Estoy preparado para ayudar al equipo en lo que pueda”

Tras el último parón de la temporada 24/25 el Grupo Ureta Tizona Burgos ha regresado a la acción para preparar su siguiente compromiso liguero ante el Aircargobooking Ourense, el próximo domingo, 2 de marzo, a las 12:30h, en El Plantío.

Los burgaleses llegaron a este parón por Ventanas FIBA tras lograr 2 victorias de forma consecutiva, ambas además en la prórroga. Primeramente, los azulones se impusieron al Hestia Menorca en Burgos por 94-92 tras anotar 5 puntos en apenas 3 segundos para forzar ese tiempo extra. Luego, vencieron al UEMC Real Valladolid Baloncesto por 97-104 en el Pisuerga de Valladolid.

Al tener esos 2 partidos seguidos con tiempo extra, Arnau Parrado considera que el parón le ha venido bien al equipo: “Ha sido una buena semana, ya que el grupo que nos quedamos en Burgos pudimos trabajar y mejorar en algunos aspectos. Los que se fueron con selección han tenido algo más de cansancio, pero creo que en general estamos todos bastante bien”.

Para el ala-pívot, los encuentros ante Menorca y Valladolid fueron sus 2 primeros partidos de la temporada tras haberse lesionado al final de la pasada campaña. Parrado jugó pocos minutos, pero pudo empezar a encontrar sensaciones tanto en casa como fuera, y reflexiona sobre su estreno en la 2024/25: “Me he encontrado bastante bien, buscando esas sensaciones, y encontrándome cada vez mejor físicamente en los entrenamientos. Preparado para ayudar al equipo en todo lo que pueda a partir de ahora”.

Además, Parrado confiesa que “tenía muchas ganas de volver a jugar. Creo que nunca he estado tanto tiempo sin jugar al baloncesto desde que tengo 4 años. Al final han sido 6 meses, y eso es muchísimo. Tenía muchas ganas de volver y poder ayudar al equipo”.

Para el catalán, esta “pretemporada” ha sido más larga de lo normal, ya que ha tenido una larga recuperación en la que ha tenido que trabajar con los entrenadores, preparador físico, médico y fisio para poder estar a punto. Sin embargo, Parrado no se marca todavía ningún objetivo: “Realmente, el principal objetivo era volver a jugar, no me preocupaba por ninguna otra cosa.

Poco a poco quiero ir teniendo esas sensaciones, el poder ayudar al equipo, porque ahora tampoco puedo hacer mucho más, y estar contento de estar de vuelta”.