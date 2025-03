Jacobo Díaz: “En El Plantío somos más competitivos”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos cierra un mes de marzo con 4 partidos en El Plantío recibiendo en casa al Real Betis Baloncesto, el próximo viernes 28, a las 20:45h. Los azulones llegan a este partido con la moral alta tras haber vencido en su compromiso liguero previo ante el Amics Castelló (94-97). El partido estuvo marcado por las alternancias en el marcador, pero el elevado acierto del Tizona en los minutos finales decantó la balanza del lado burgalés. Este es un hecho que, además, se ha repetido varias veces en la temporada, con el conjunto castellano llevándose varios finales ajustados.

“Creo que la clave es el entrenamiento, estar muy preparados y concentrados,” declara Jacobo Díaz sobre la reciente victoria en el Ciutat de Castelló. “Sabíamos que no iba a ser una salida fácil, pero el trabajo del equipo estuvo muy bien, ya que estuvimos concentrados los 40 minutos. Sí que es verdad que ellos estuvieron acertados, pero creo que la victoria resaltó el trabajo del equipo, y pudimos sacar una victoria importante”.

Este reciente resultado en Castellón de la Plana significa, además, que en los últimos 4 partidos de liga, el Tizona ha vencido en 3 (Morón, Fuenlabrada y Castelló). La semana pasada, el ala-pívot serbio, Đole Simeunović, ya destacó un cambio en la mentalidad de la plantilla, y ahora Jacobo Díaz incide sobre esta idea: “Creo que hemos dado un saltito de calidad en estas últimas semanas. Sobre todo se está viendo esa mejora en los entrenamientos, estamos mucho más concentrados, y estamos haciendo las cosas que estamos hablando al final de los partidos que teníamos que mejorar. Al final es muy complicado poner las cosas en práctica el día del partido, si eso no lo haces durante la semana, así que estamos siendo conscientes de eso. Estamos entrenando muy bien, preparando los partidos más concentrados en las cosas que tenemos que mejorar, y eso se está demostrando”.

Como siempre sucede en esta liga, los pabellones juegan un papel esencial a la hora de sumar victorias, pero en el caso del Tizona todavía más, que disfruta siempre de un gran ambiente en El Plantío y que, en muchas ocasiones, es un factor decisivo para lograr victorias. Eso se demostró tras haber caído con contundencia en Fuenlabrada, en el enfrentamiento de vuelta en el feudo burgalés, fue el Tizona el que se impuso por 100-80. Por ello, el Factor Plantío volverá a ser importante ante un equipo contra el que los azulones ya perdieron en la ida: “Creo que un aspecto clave nuestro es que somos mucho mejor equipo que el que éramos a principio de temporada. Se ha ido demostrando tanto en defensa, como en ataque, aunque seguimos siendo un equipo con mucho ritmo. Está claro que no va a ser el mismo partido que en la Jornada 2, porque somos mejores tanto individual como colectivamente, y jugando en casa siempre nos da un plus. Somos más competitivos, y tenemos esa chispa que al final fuera de casa no tienes, porque no está tu afición contigo”.

Por último, Jacobo Díaz desgrana al Real Betis Baloncesto, siguiente rival azulón, y que llega a este partido tras ganar en la prórroga al Grupo Alega Cantabria y con 43 créditos de valoración de Alex Renfroe: “Es un equipo que primero tiene mucha veteranía, con jugadores con mucha experiencia tanto en Primera FEB como en primeras ligas europeas, entonces va a ser un partido donde tendremos que controlar su ritmo, ya que querrán jugar a un ritmo diferente al resto. También tenemos que controlar el rebote, e intentar jugar a campo abierto que es como nos gusta jugar a nosotros”.