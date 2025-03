El San Pablo Burgos busca imponer su ley en Ourense para defender el liderato

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Silbö San Pablo Burgos vuelve a salir de casa para poner en juego su liderato en la clasificación de la Primera FEB. Será este sábado, desde las 19:00 horas, cuando el equipo de Bruno Savignani visite al Aircargobooking Ourense en el Pazo dos Deportes Paco Paz, con el objetivo de sumar una nueva victoria que refuerce su liderato y con la determinación de evitar cualquier atisbo de relajación en el tramo decisivo de la temporada.

Savignani valora el momento que vive su equipo, en una dinámica positiva tras haber disfrutado de semanas de trabajo continuado y sin interrupciones en la que ha sido posible "dar todavía un pasito más adelante a nivel de intensidad, a nivel de calidad" de cara al próximo partido que el técnico brasileño califica como "complejo" y "contra un equipo muy bien trabajado".

El entrenador del San Pablo no pierde de vista las fortalezas de un Ourense que, pese a encadenar cuatro derrotas consecutivas, ha demostrado ser un rival competitivo y ya avanza que en este encuentro "va a ser muy importante la batalla de los rebotes". Hay qu3e tener en cuenta que el conjunto orensano es el equipo "número uno en rebote ofensivo en la liga", tanto en cifras absolutas como en porcentaje, y eso, a juicio de Savignani "demuestra cuánto de agresivos son en esta faceta del juego, que es muy importante en el baloncesto de hoy”, advirtió. Además, remarcó que su equipo deberá imponerse “físicamente” para frenar el poderío gallego en esta parcela.

Además del rebote, Savignani destacó la dificultad que entraña defender a un equipo tan polivalente. “Tiene un juego interior de sus pívots", más allá de la aportación conjunta de una plantilla "con mucho talento, con mucha mano" en el que las individualidades suman para conformar "un equipo que juega dentro de estructuras complejas y con mucha movilidad”, explicó.

Esa riqueza táctica obliga a una lectura inteligente del juego durante los cuarenta minutos. “Colectivamente, yo creo que es importante estar concentrados y conseguir leer a tiempo las situaciones que propone Ourense, que son bastante complejas”, indicó.

Savignani insistió también en el valor del juego colectivo, tanto en su equipo como en el rival y reiteró que se trata de "un equipo bien trabajado porque saben y consiguen colectivamente encontrar las situaciones donde pueden sacar más o menos ventaja" y son capaces de "hacerte daño de muchas formas y con muchos jugadores".

En cuanto al planteamiento del partido, Savignani no escatima elogios hacia el entrenador rival, Moncho López, que ha conformado "un equipo muy completo, muy físico, capaz de jugar y competir contra cualquiera en esta liga”, sostuvo y añadió que “pueden jugar grande, pueden jugar pequeño, pueden hacer muchas tipologías de defensa y nosotros tenemos que estar preparados para afrontar eso”.

En la primera vuelta, el San Pablo logró una victoria holgada ante Ourense (106-81), pero el entrenador del equipo burgalés descarta cualquier exceso de confianza. Al contrario, subraya la necesidad de “seguir bien el plan de partido para intentar quitarlos de su zona de conforto y no dejarlos confortables” y tratar de “coger el mando del partido desde el principio”.

El recuerdo de algunos minutos de desconexión en partidos recientes como el de Cartagena sigue presente. Savignani no dudó en intervenir ante las primeras señales de relajación para "dar un toque de atención”, en la creencia de que hay que estar "constantemente en alerta y concentrado y con el foco donde hay que estar, porque si no, al final, se te escapa un minuto, dos minutos, y el baloncesto de hoy no te lo permite y eso te puede costar el partido”.

Respecto a la irregularidad del rival en las últimas jornadas, el entrenador prefirió no especular porque "durante la temporada pasan muchas cosas dentro de cada equipo y es complicado comentar desde fuera". Pese a ello, dejó claro su respeto hacia el club gallego y a su técnico, Moncho López, al que tildó de "grandísimo entrenador".

A nivel de plantilla, el equipo burgalés viajará con sus doce jugadores, aunque la participación de Dani Díez está en el aire. “Está mejor, ha hecho algunas cosas esta semana, obviamente no está al 100%. Vamos a ver lo que sea posible de utilizarlo y cómo nos puede ayudar”, señaló el técnico sobre el alero madrileño.

Con todo sobre la mesa, el San Pablo Burgos tratará de imponer su ritmo desde el primer minuto y proteger su liderato en una cancha siempre exigente. La concentración, el control del rebote y la ejecución del plan de partido marcarán las posibilidades del conjunto burgalés en este nuevo paso hacia su objetivo de regresar a la élite.

Presentación Campus Solidario de Semana SantaSPB-Cintia Cortés