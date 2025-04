Lisci: "Al equipo le gustan los grandes escenarios y espero que lo demostremos"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés se mide este viernes, a las 19.00 horas, al Sporting de Gijón en el Molinón, partido al que llega después del empate en casa ante el Deportivo. Al finalizar ese encuentro, el técnico, Alessio Lisci, dijo que hay que quitarse la presión y disfrutar, sin presiones autoimpuestas que merman el rendimiento y los resultados.

En este sentido, indicó que "el equipo ha reaccionado muy bien, están como siempre, con muchas ganas, les veo bien, tengo mucha confianza en el partido".

Sobre los detalles que hacen perder puntos, el técnico del Mirandés aseguró que se pueden tratar de evitar los errores "viendo vídeos para corregirlos y evitar que se produzcan, es trabajo, es cierto que no hemos tenido mucho tiempo debido a la semana más corta, pero espero que hayamos limpiado varias cosas y hayamos evolucionado". Al ser una semana más corta, "el aspecto mental es muy importante, tenemos un modelo de juego muy marcado, el equipo tiene los conceptos muy claros y se trata de trabajar matices dentro de nuestro modelo de juego para el partido". Lo importante es que "el equipo haga limpieza de cabeza y haga uno de esos partidos típicos desde el minuto uno".

El cambio de entrenador del Sporting es un problema añadido porque "solo tenemos un partido" de referencia, pero "está claro que a mí nunca me gusta jugar contra nuevos entrenadores porque tienen estímulos nuevos, y los jugadores tienen más motivación". Se trata de un partido "complicadísimo porque para mí el Sporting es un equipazo". Respecto a Garitano, nuevo técnico del Sporting, Lisci recordó que "antes el Sporting te golpeaba cuando te lanzaba balones a la espalda, de hecho lo sufrimos aquí". El otro día, "bajaron un poco la presión, pero en su casa seguirán siendo muy agresivos y cada entrenador mete sus pinceladas". Pero es un equipo que "se han merecido muchísimos más puntos de los que tiene, es un equipo con mucha calidad, con mucho físico, velocidad, es una plantilla que lo tiene todo, será un partido complicadísimo".

Lisci no se preocupa por el calendario ni por la clasificación. "Sé los equipos a los que nos vamos a enfrentar y el número de puntos que quiero conseguir y que no voy a decir, pero sabemos cuántos son y los que tenemos que hacer, la clasificación no la he mirado nunca, desde que empezamos".

El entrenador del conjunto rojillo insistió en lo detalles para marcar la diferencia en el Molinón. "En Zaragoza fuimos superiores al rival pero ganaron ellos, estamos en un momento de la liga en el que ser superiores o no tiene un valor hasta cierto punto", indicó, para añadir que "si no controlamos ciertos detalles es complicado, y hemos aprendido más cosas de balón parado, de marcas que hemos repasado".

El Mirandés se encontrará un rival muy arropado, con un estadio volcado. "A mí esos partidos me encantan, y espero que al equipo también, en grandes estadios, hemos conseguido victorias. Al equipo le gusta los grandes escenarios y espero que lo demostremos mañana".

La afición sigue confiando en el equipo "y hacen bien". Lisci afirmó que "el equipo confía en ellos y ellos confían en nosotros, estamos haciendo muchas cosas bien y ellos están haciendo un esfuerzo de apoyo que nos suman siempre, en casa, fuera y no tengo duda de que lo notaremos en el Molinón". Una demostración de que "lo van a seguir disfrutando, a pesar de que no hayamos ganado los últimos tres partidos, pero aquí parece que por todo lo bien que lo hemos hecho tres semanas sin ganar, pero son tres partidos de cuatro fuera de casa, aunque seguimos con la misma ilusión".

Una victoria en el Molinón es "importante porque al final cuando no ganas pues tienes ganas de ganar y, siempre lo digo, ganar ayuda a ganar". Y cuando se lleva una racha sin ganar "lo tienes en la cabeza y lo quieres hacer, y esto es al final es así. Cuando ganas te sientes invencible y cuando no no estás con la misma chispa". Aunque puntuar en el Molinón "está bien", aunque "como siempre iremos a ganar pero siendo conscientes de que ahora mismo es importante puntuar en todos los lados".