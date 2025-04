Tidjan Keita: “Sabemos que podemos jugar bien, pero ahora nos toca demostrarlo”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos buscará este próximo sábado, 19 de abril, revertir la racha de 3 derrotas consecutivas ante el Súper Agropal Palencia, en un partido que se disputará a las 20:00h, en el Palacio Municipal de Deportes de Palencia. En el último encuentro que jugaron los burgaleses, no pudieron imponerse al HLA Alicante en El Plantío (90-96).

Tras sufrir durante gran parte del encuentro, los azulones realizaron un intento de remontada con el que llegaron a verse tan solo 2 puntos abajo, pero el acierto desde la personal en los minutos finales otorgó la victoria al conjunto alicantino.

“La verdad es que tuvimos la oportunidad en los instantes finales de terminar el partido como queríamos, con la victoria, aunque no lo logramos” declara Tidjan Keita sobre el último encuentro. “Ahora tenemos que olvidarnos del partido, y queremos centrarnos en nuestra identidad, en volver a ella. Sabemos que podemos jugar bien, pero ahora nos toca demostrarlo”.

Para un jugador extranjero, llegar a España y adaptarse a un nuevo equipo siempre es difícil. Además, en el caso del pívot guineano nacido en París incluso más, ya que Keita llegó a Burgos con la temporada iniciada, y tuvo que hacerse al grupo con mayor celeridad que cuando tienes una pretemporada.

Sin embargo, el internacional por Guinea valora que su adaptación fue sencilla porque “son todos muy buenos compañeros, y me ayudaron mucho desde el principio, desde mi llegada. Tenemos una buena conexión tanto dentro como fuera de la cancha, así que eso lo hizo más fácil todavía. Creo que tenemos un buen grupo humano, que nos entendemos muy bien, así que eso me hace estar feliz”.

En cuanto a la ciudad, Tidjan reflexiona: “La verdad es que no he tenido demasiado tiempo para visitar Burgos todavía. Sí que he podido ir al centro varias veces, y he estado en la Catedral, pero estoy seguro de que todavía me quedan muchas cosas que conocer y visitar en estos meses”.

El pívot francoguineano llegó al Tizona con el claro objetivo de completar la posición de pívot, para unirse a Ramón Vilà y Abdou Thiam en ese puesto. Los 3 tienen características diferentes, siendo Keita el que juega más por encima del aro y aporta esa energía a veces tan necesaria. Para él, además, el tener una rotación larga es muy importante: “El estilo de juego que tenemos en el Tizona es claramente de mucha intensidad, así que tener una rotación de 3 jugadores en la posición creo que es clave. Siempre fue el plan del entrenador tener 3 hombres en el puesto de pívot, por eso llegué yo a Burgos, y creo que al equipo le ha ido bien con este sistema”.

En el siguiente partido, el Tizona batallará con el Súper Agropal Palencia. Aunque en la ida, Tidjan no estaba todavía en el conjunto burgalés, ambos cuadros sí que disputaron un amistoso durante uno de los parones de la competición. Por ello, esto piensa el pívot sobre

el siguiente encuentro: “Estamos empezando a prepararnos bien para el partido. Tenemos que centrarnos primero en nosotros mismos, en que todo haga 'click'. Si conseguimos eso, estaremos preparados para darlo todo e intentar sacar una nueva victoria”.