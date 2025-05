Lisci: "Les veo con muchas ganas de que llegue el lunes"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés tiene ganas de que pasen los días y llegue el lunes, cuando visita al Córdoba -El Nuevo Arcángel, a las 20.30 horas- y cerrar su clasificación para el play off por el ascenso a Primera. El técnico del conjunto rojillo, Alessio Lisci, afirma que "prefiero jugar primero que último a esa altura de temporada, pero creo que estamos en una posición privilegiada". Recuerda que "depende de nosotros hacer un punto y entrar en el playoff, que sería algo muy muy grande".

Espera que ese objetivo se pueda celebrar esta semana, "estamos muy muy cerca del playoff. Y si en caso de lograrlo hay que celebrarlo y mucho también, porque es algo increíble que no sabemos si va a volver a pasar".

El entrenador del conjunto rojillo mantiene la misma filosofía de comienzo de temporada, partido a partido. Y el objetivo ahora es asegurar el play off. "Por eso es importante que ahora nuestro objetivo es asegurar el play off. Es lo más importante. Cuando seamos capaces de asegurarlo, ya veremos si podemos mirar más arriba o intentar asegurar la mejor plaza posible de cara al playoff".

Es importante la posición en la tabla para un play off, "porque marca mucha diferencia cómo se queda en la tabla a final de temporada. Sabemos que necesitamos un punto, igual ni un punto, pero queremos lograrlo nosotros. Y a partir de ahí miraremos adelante qué se puede hacer o qué no se puede hacer, en función de los rivales".

Es cierto que "actualmente mirar más arriba no depende de nosotros, sino depende de los rivales. Pero sí que depende de nosotros meternos en el playoff. Entonces estamos muy focalizados en esto". En esta situación, el entrenador del Mirandés ve a la plantilla confiada, "no, con temor a fallar, no. Están muy confiados, con muchas ganas de jugar". De hecho, añade, "les veo con muchísimas ganas de que venga el lunes para jugar. Y esto es lo que más tranquilo me deja, porque han seguido entrenando muy bien. Ha sido una semana larga, pero la hemos gestionado bien".

Al ser una semana larga de preparación, con un partido el lunes, Lisci afirma que "a mí me gusta mucho cortarla, y es lo que hemos hecho esta semana. La mitad de semana hemos dado un día libre, entre los dos días de máxima carga. Y creo que al equipo le viene bien, porque la parte, si es diferente el equipo, llega muy bien".

Insiste en que "a mí las semanas largas no me molestan, porque puedes trabajar bien, con más tranquilidad. El miedo me lo da la semana siguiente, porque aún no ha salido nada, que también es poco entendible". En este sentido, "me da miedo que que la semana que viene sea muy corta".

El técnico del Mirandés destaca que el equipo está ahora bien, lo que facilita la labor de mentalización del grupo, pero, recuerda, que "el momento más duro ha sido cuando esa racha de cuatro partidos, donde igual te veías que has estado mucho tramo de la liga, muy cerca de luchar para dos primeras plazas, y de repente igual se te escapa el play off".

Insiste en lo que supone para el Mirandés poder jugar un play off, por lo que "hay que disfrutarlo", sin entrar en la euforia que resta confianza. Y sin olvidar al Córdoba, un equipo, según Lisci, que "a nivel individual porque tiene jóvenes muy interesantes y gente más experimentada, con más años, que está destacando. Hay un ejemplo fantástico que es Carracedo. El año pasado hizo una temporada increíble y este año está haciendo mejor aún, siendo debutante, ya no siendo tan joven". También le gusta a nivel colectivo porque "es un equipo que tiene muchos automatismos".

Señala que será un partido en el que "vamos a recibir puñetazos, entre comillas, y también hay que dar puñetazos. Y el que los dé mejor es el que se va a llevar los puntos".