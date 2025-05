Lisci: "Hay que centrarse en lo nuestro, en ganar"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ganar y no pensar en nada más. Esa es la consigna con la que ha estado trabajado el entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, con la plantilla a lo largo de una semana en la que los jugadores han sabido asumir la decepción por no haber podido conseguido seguir dependiendo de sí mismos para ascender a Primera.

Ante el partido de este domingo en Cartagena, Lisci recuerda que es un equipo que, aunque ya descendido, "últimamente está haciendo buenos partidos, a todo el mundo le está costando ganarles".

Incide en que no dependen de sí mismos, lo que tienen que hacer es "ganar y a partir de ahí esperaremos". Por ello, "concentrados en nuestro partido y porque luego si estás pendiente de los demás y no cumples, se te complica". Afirma que el equipo "está bien porque creo que sale, a pesar del resultado, respaldado el partido, porque hizo un muy buen partido, ha hecho todo lo que se puede hacer para ganarlo". No obstante, ha habido un trabajo psicológico y táctico, aunque "me han sorprendido una vez más porque están muy bien, son increíbles".

El equipo tiene el play off asegurado, pero ganar es clave porque, recuerda Lisci, "te puede dar el premio gordo, pero te puede dar también quedar tercero, que con los calendarios que han salido, más allá de jugar la vuelta en casa, es un día de descanso más, que es muchísimo".

Para que el Mirandés, si gana, ocupara la segunda plaza de ascenso directo tendría que perder el Elche y que no ganara el Oviedo. Ambos se enfrentan a dos equipos que no se juegan nada, el Cádiz y el Dépor. El equipo "mentalizado en lo nuestro y el porcentaje de que podamos subir directo, depende mucho de los rivales y de Cádiz y Dépor, que den su mejor versión. Y confío mucho en ellos".

Insiste en que "nosotros tenemos que ganar, porque no ganar significa que no nos da igual lo que hacen los otros campos. Así que hay que ganarse el derecho a mirar los resultados por primero, y luego si nos ganamos este derecho evidentemente un ojo lo daremos".