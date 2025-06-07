Decepción en el último segundo: Los Cidianos no logran el ascenso a la Asobal

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No pudo UBU San Pablo Burgos repetir la gesta del encuentro de ida y cayó en el David Santamaría ante un Bm Guadalajara que cobró ventaja pronto en el marcador y obligó a los de Roi Sánchez a ir siempre a remolque. Aún así, no le perdieron nunca la cara al partido los castellanos, que una y otra vez hicieron la goma, sin embargo, en los últimos 15 minutos, un nuevo arreón de los alcarreños acabó siendo decisivo. Le valía perder por menos de cuatro goles a los burgaleses, pero lo hicieron por cinco de diferencia, lo que les deja sin ascenso.

No comenzó bien el partido para UBU San Pablo Burgos. Como ya ocurriese en el encuentro de ida, a los de Roi Sánchez se les atragantó de inicio la defensa presionante de los alcarreños que, pese a los esfuerzos defensivos de su rival, conseguían colocar el 2-0 en el luminoso. Hasta 5 minutos hubo que esperar para ver cómo los burgaleses anotaban su primer gol, aprovechando una inferioridad numérica de su rival con un contragolpe letal (2-1).

Sin embargo, seguía teniendo muchos problemas el equipo de Roi Sánchez para circular el balón con comodidad y los locales, muy intensos en todas sus líneas y, sobre todo, mucho más acertados a la hora de encarar la portería contraria, conseguían colocarse con cuatro goles de renta cuando se cumplía el minuto 11 de partido (6-2).

Lo probaba todo el técnico del conjunto burgalés, moviendo fichas, pero lo cierto es que a los suyos les estaba costando mucho entrar en partido y Impulse BM Guadalajara encontraba muchos huecos en la defensa burgalesa, lo que le permitía, con Mielczarski muy acertado, abrir la brecha hasta los cinco goles cuando se alcanzaba el minuto 13 de partido.

No le quedaba otra al técnico visitante que parar el partido en busca de soluciones. A la vuelta, provocaban los burgaleses la exclusión de Manuel Catalina en las filas locales y Maidana anotaba el 8-4, pero la alegría duraba poco y Gorostidi devolvía el +5 en el marcador para los locales, una diferencia que UBU San Pablo Burgos no conseguía reducir hasta los últimos diez minutos de esta primera mitad, cuando el equipo consiguió meter una marcha más en ataque, combinando mejor para colocarse a solo dos goles (13-11).

Paraba el partido ahora el técnico local, pero non conseguía que los suyos despegasen de nuevo y al descanso se llegaba todavía con esa diferencia de dos goles (16-14).

Ya en el inicio de la segunda mitad, Jaime González conseguía poner el 16-15 en el luminoso. Aguantaban los locales gracias al buen hacer de su defensa y su portero. Sin embargo, parecía que la exclusión de Fabio Rocha en el minuto 32 y con 17-16 en el luminoso, podía dar a las a los burgaleses. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario.

UBU San Pablo Burgos no supo aprovechar su superioridad y los alcarreños, vaciando portería y con un juego muy rápido, conseguían firmar en esos dos minutos un parcial de 2-0 que volvía a abrir la brecha (19-16).

El conjunto castellano estaba completamente atascado en ataque, al borde del pasivo en cada acción y demasiado nervioso y aún vio como Impulse BM Guadalajara ponía el 20-16 en el luminoso antes de que Javier Domingo pusiese fin al parcial de 3-0 (20-17).

Parecía que las rotaciones daban aire de nuevo a los de Roi Sánchez, que volvían a situarse a solo un gol del rival tras dos buenas acciones defensivas que culminaba Ernesto López (20-19, minuto 36). Pero no acababan de dar el paso definitivo los visitantes, que tras unos minutos de igualdad veían como los locales volvían a escaparse hasta el 25-22 a poco más de 12 minutos para el final.

Pedía tiempo muerto Roi Sánchez, que quería más intensidad en defensa de los suyos. Apretó los dientes UBU San Pablo Burgos, pero lo cierto era que el conjunto alcarreño tenía la sartén por el mango.

No querían los locales que el rival volviese a hacer la goma y de ahí al final optaron por no asumir riesgos, centrando todos sus esfuerzos en defender con uñas y dientes para cortar uno tras otro los ataques de un conjunto, el burgalés, que no conseguía marcar e iba desesperándose por momentos.

Dos goles en dos contras ponían el 28-23 a falta de poco más de cinco minutos para el final y a partir de ahí no hubo partido. Impulse BM Guadalajara tiró de oficio para no dejar jugar a su rival en un encuentro en el que ya no hubo más goles y que acabó con la victoria de los locales por cinco goles y, por tanto, también con el sueño de los burgaleses.

El desenlace del encuentro planteó un final de infarto con la eliminatoria empatada a falta de 11 segundos para el final del encuentro. Tras un tiempo muerto, el balón quedó en posesión del conjunto alcarreño que tenía al alcance de su mano la permanencia en la liga Asobal si era capaz de anotar un nuevo tanto. Con Guadalajara por delante en el marcador 27 a 23, los once segundos restantes podrían derivar en dos escenarios, gol y ascenso o prórroga.

Sin embargo, la actuación arbitral vino a dar una vuelta de tuerca al final no apto para cardíacos y tras el fallo del ataque local que no fue capaz de marcar en la portería de los cidianos, pitaron con el tiempo cumplido y señalaron a la marca de los siete metros.

El gol de Chiuffa supuso que Guadalajara conserve la categoría y el equipo cidiano regrese a Burgos con la cabeza alta pero sin premio. Al término del partido el banquillo burgalés reclamó a los árbitros que el tiempo de partido estaba cumplido antes de señalar a los siete metros, pero ni las protestas del abundante público burgalés desplazado a a Guadalajara ni la polémica sobre la cancha variaron el resultado.