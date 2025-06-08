UBU San Pablo se queda sin ascenso y Roi Sánchez estalla: «Ha sido una de las mayores injusticias que yo recuerde»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos se quedó a las puertas del ascenso a la Liga Asobal tras un duelo vibrante contra el BM Guadalajara que acabó con final de infarto en el que, más allá del marcador, pesaron las decisiones arbitrales, las lesiones y el infortunio. El entrenador del conjunto cidiano, Roi Sánchez, compareció tras el encuentro visiblemente afectado, sin ocultar su decepción por una eliminatoria que considera que su equipo burgalés mereció ganar.

«Es difícil encontrar las palabras porque creo que ha sido una de las mayores injusticias que yo recuerde del nivel deportivo», lamentó Sánchez, dolido por lo ocurrido no solo en el partido de vuelta, sino por todo el esfuerzo acumulado durante las dos últimas temporadas. «No solo por hoy, sino por estos dos años. Creo que todo lo que hemos invertido es increíble que no estemos en la Asobal. Duele muchísimo por la gente que ha venido aquí en masa, que nos apoya, por los chicos y la temporada que han hecho».

Las circunstancias del partido, con la lesión de Lloria y la necesidad de recurrir al portero del segundo equipo, Guillermo Villanueva, marcaron el desarrollo del encuentro. A eso se sumaron decisiones arbitrales muy discutidas en la recta final. «Hasta tienes que jugar con el portero del segundo equipo casi todo el partido y creo que las decisiones arbitrales en esta segunda parte han marcado mucho el partido. No entiendo…"

No dejó Roi Sánchez de referirse a la jugada más polémica del partido y la que, a la postre, concedió al equipo de Guadalajara la victoria en la eliminatoria que, hasta ese momento, estaba igualada y el partido apuntaba a una prórroga incierta en la que podría haber ocurrido cualquier cosa.

Tras la última jugada con once segundos por disputar después de un tiempo muerto, el cronómetro llegó al final del tiempo reglamentario cuando los árbitros pitaron un penalti y desde los 7 metros Fábio Chiuffa anotó el gol que renueva la presencia del conjunto alcarreño un año más en la liga Asobal, ante un pabellón que estalló en júbilo mientras el banquillo y la hinchada burgalesa se llevaban las manos a la cabeza.

El equipo arbitral "tendrá que explicárnoslo muy bien para que no recordemos este partido como una gran injusticia de la cual nosotros hemos tenido poco que ver», enfatizó el técnico gallego del UBU San Pablo.

La impotencia también tuvo nombre propio: Lloria. El veterano guardameta, de 41 años, podría haber disputado su último encuentro como profesional. «Me sabe muy mal por Lloria en su último partido, a lo mejor como jugador, quién sabe… Con 41 años que le pase esto… Es que no tengo palabras», reconoció Sánchez, visiblemente afectado.

El técnico quiso, pese a todo, reconocer el esfuerzo del rival. «Guadalajara también ha hecho un buen trabajo, lo han intentado y creo que los últimos ataques, los nervios, los han templado más o menos bien y Chufa ha metido todos los penaltis. Hay que darle también méritos a ellos, pero solo podía quedar uno y creo que lo merecíamos nosotros».

Sin consuelo posible tras el pitido final, Roi Sánchez se quedó con el apoyo incondicional de la afición burgalesa, que acompañó al equipo también en esta fase final. «Parecía que estábamos jugando en casa por momentos. Gente ha venido más aquí, a Guadalajara, ha venido a Ciudad Real, ha venido a Santander… el año pasado igual. No sé, es que es increíble lo que hemos generado en tan poquito tiempo. Yo los quiero un montón, de verdad. Es que en dos años ha pasado Burgos a ser mi segunda casa y me da mucha pena esto, me da mucha pena que se acabe así, porque creo que merecíamos dejar a este club en Asobal».

Cuando uno sabe que lo ha dado todo, solo queda volver a intentarlo y Sánchez lo tiene claro. «Gracias por tanto», concluyó, con la esperanza puesta en el futuro.