Cristina Gutiérrez renueva con Dacia y asegura su presencia en el Dakar hasta 2027

Cristina Gutiérrez seguirá formando parte del equipo Dacia en el Rally Dakar al menos hasta 2027. La renovación del contrato de la piloto burgalesa garantiza su participación en las próximas tres ediciones del raid más exigente del mundo, en el que compartirá filas con figuras como Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah.

“Estoy muy contenta de haber podido cerrar el último año de proyecto. Al final nos quedamos hasta el final. Nos da cierta seguridad, estabilidad y confianza. Es muy positivo para todos", explicó la burgalesa en declaraciones recogidas por Car and Driver. La escudería, según relata, no tardó en expresar su agradecimiento a la sacrificada participación de la burgalesa en la pasada edición en el Dakar en la que las circunstancias de la carrera le obligaron a trabajar para el equipo y apoyar a los otros dos pilotos y así se lo hicieron saber tras finalizar la edición de 2025, lo que facilitó el acuerdo.

La prolongación de su vínculo con la marca rumana del grupo Renault supone, además, que Gutiérrez alcanzará once participaciones consecutivas en el Dakar, una cifra al alcance de muy pocos pilotos. En 2024 ya logró levantar el Touareg en la categoría Challenger, y ahora se prepara para continuar sumando experiencia junto a un equipo técnico que ha apostado por mejorar el rendimiento del Sandrider, el vehículo con el que competirá de nuevo en el desierto saudí.

La piloto oficial de Dacia reconoce que uno de sus objetivos es seguir creciendo a nivel competitivo y lograr más rodaje. “Obviamente, me gustaría correr más carreras, sobre todo, pero vamos a tener esos kilómetros de test. Dentro de lo que cabe, no me puedo quejar", declaró la burgalesa a Car and Driver.