El Grupo Ureta Tizona Burgos apuesta por Jordi Juste

Jordi Juste es el elegido para liderar al Grupo Ureta Tizona Burgos la próxima campaña en Primera FEB en sustitución de Salva Camps. El club burgalés anunciaba su contratación a través de un comunicado en el que destaca que es un técnico con "una trayectoria contrastada y un estilo de juego que refleja la identidad, el carácter y la ambición de este club".

Por todo lo anterior, Jordi Juste "era, en muchos sentidos, un destino natural. Nuestros caminos estaban destinados a cruzarse. Hoy, ese encuentro se convierte en realidad".

Juste llega al club burgalés procedente del Odile FC Cartagena, después de pasar dos temporadas al frente del conjunto murciano. Su último club comunicaba su marcha a través de un comunicado en el que bajo su dirección "el equipo ha vivido una de las etapas más brillantes de la historia del club, consolidando un estilo de juego reconocible, una mentalidad competitiva y unos resultados que ya forman parte de la historia del deporte de Cartagena".

El club cartagenero admitía que pese a "los esfuerzos realizados por el club para su continuidad, Jordi ha decidido emprender nuevos retos por separado". Decisión que el club respeta, por lo que deseaba a Juste "todo el éxito del mundo en sus próximos proyectos".

Desde el club burgalés se muestran "convencidos de que su liderazgo y su visión serán clave para afrontar los nuevos retos deportivos", por lo que "damos la bienvenida a un técnico con una filosofía que encaja a la perfección con el espíritu CB Tizona: intensidad, compromiso y pasión por el baloncesto".