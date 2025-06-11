Lisci: "Especular con el empate sería de no ser muy listos"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés se afronta este jueves, a las 21.00 horas, en Anduva, una oportunidad única para avanzar en el play off de ascenso y alcanzar la final que le dé la oportunidad de ascender a Primera. Es la vuelta ante el Racing de Santander, a la que llega con una ligera ventaja, ya que, pese al empate en El Sardinero, los de Alessio Lisci pasarían a la final con un empate.

Pero el técnico italiano no quiere oír hablar de salir a amarrar porque sería un error. En su opinión, "no se puede especular con un empate porque es una ventaja mínima porque lo hemos visto que luego ellos, a pesar de si están más o menos acertados, tienen un talento arriba descomunal y con media jugada te marcan gol".

El entrenador del Mirandés afirma que especular con el empate "sería de no ser muy listos". No valen los anteriores partidos, en los que el conjunto rojillo ha sido superior al Racing, este choque es "único, final y ahora ya sí que no hay más vuelta de hoja". Y avisa que "hay que estar muy mentalizados porque va a ser muy, muy, muy, muy difícil".

Sobre las declaraciones del entrenador del Racing, José Alberto López, que a su equipo le conviene un partido largo, que llegue a la prorroga, Lisci responde que "yo estoy mentalizado con jugar el mejor partido y si llegamos a la prórroga ya nos inventaremos algo para que no sean superiores a nosotros". Se trata de "uno de los partidos más bonitos y más importantes" y en este sentido "tenemos que adaptarnos a estar vivos para lo que ellos nos puedan plantear y ajustando matices del otro día".

Lisci indicó que en el partido de ida se cometieron errores que se deben corregir, ya que fueron los que dieron vida al Racing y no se puede achacar a la suerte. "Cuando haces un partido tan bueno, con

tanta superioridad, si acaba 3-3 es porque has hecho algo mal, no has cuidado los detalles y hay detalles que hay que cuidar", afirmó. Y puso como ejemplo el segundo gol encajado, que "no se puede encajar y no podemos dar la culpa a la suerte". Un gol que define el partido, para Lisci, "porque si no se encaja el segundo gol, creo que acaba de forma muy diferente el partido".

Lisci destacó la mentalidad del equipo tras el empate en el último suspiro. "Están con muchas ganas de jugar, muchísimo. Desde que el árbitro pito el final, ya están mentalizados en la vuelta. Lo que ha pasado, ha pasado".

De cara al partido de este jueves, el técnico del Mirandés indica que "hemos analizado muy bien el partido de la ida, hemos visto los detalles y son detalles que nos vienen bien, porque son los detalles que nos van a permitir competir de mejor forma".