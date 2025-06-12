El Recoletas Burgos Caja Rural renueva a Nico Rocaries

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural continúa trabajando en la composición de su primer equipo para la próxima temporada y en dicha labor ha cerrado también la renovación del jugador Nicolás Rocaries. El medio melé de 25 años continuará con el reto de afianzar la bisagra de unión entre la delantera y la línea de tres cuartos para aplicar el sistema de juego del equipo burgalés.

Nicolás Rocaries Mulas se formó como jugador en categoría sub‐6 en el Tasman Boadilla, para posteriormente completar su formación en las categorías inferiores del CRC Pozuelo Rugby y Biarritz Olympique. La próxima será su séptima temporada compitiendo al máximo nivel en el equipo burgalés y en su historial deportivo figura que ha sido internacional de los Leones sub‐18, sub‐20 y XV.

Nicolas Rocaries está considerado uno de los mejores medio melés de la competición de División de Honor.

Es uno de los jugadores más queridos por la afición y su nombre ha sido coreado en muchas ocasiones a lo largo de sus seis temporadas consecutivas en Burgos. En el equipo burgalés ha demostrado que es un '9' con una dirección de juego magnífica.

Por su parte, el propio jugador se muestra «feliz de poder continuar un año más formando parte de las filas del club burgalés”. Añade que "tanto el objetivo de luchar por los títulos de nuevo, la ciudad, y el grupo humano formado, han sido claves para que tomase la decisión de continuar en Burgos".

Además, "es importante el grupo humano y de amigos que aquí he formado. El club es como una familia y es uno de los principales motivos para que siga en Burgos. Sera un placer disfrutar en San Amaro un año más.

Tani Bay durante un partido con Recoletas Burgos Caja Rural.TOMAS ALONSO

En el capítulo de marchas, Tani Bay, no formará parte de la plantilla del recoletas Burgos Caja Rural para la temporada 2025/26. El medio melé argentino, internacional con España, y la entidad gualdinegra separan sus caminos, tras tres temporadas, en las que el jugador ha sido una pieza importantísima en el esquema táctico del equipo burgalés.

El jugador indicaba que "no ha sido una decisión fácil, pero en la vida hay ocasiones en las que hay que tomar decisiones como esta. Quiero dar las gracias por los años en los que he estado en Burgos".

Desde el club "queremos dar las gracias a Tani por su trabajo y compromiso en estas 3 temporadas, y desearle la mejor de las suertes en su nueva andadura personal y profesional".