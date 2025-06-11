El Recoletas Burgos Caja Rural renueva a Aduriz y 'Nemo'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La aciaga temporada del Recoletas Burgos Caja Rural, al que solo le salvó el título en la Supercopa de España, ha tenido efectos directos en la composición del equipo para la próxima temporada.

Jugadores, staff y club quieren recuperar el bloque que los ha llevado en los años precedentes a competir y luchar por los títulos de Copa del Rey y liga de División de Honor, y de esta forma a las renovaciones ya anunciadas, se suman la de los jugadores de delantera Iker Aduriz y Nehemias Sibori 'Nemo'.

Iker Aduriz cumplirá así su tercera campaña con la elástica burgalesa. El guipuzcoano llegó al conjunto burgalés en el año 2023 con la etiqueta de joven promesa. Con 25 años, una altura de 187 centímetros y un peso de 120 kilos, el primera línea ya ha dado muestras de su potencial, sumando numerosos partidos como titular en la pasada campaña.

Imagen de Nehemías Sivori ‘Nemo’, durante un partido.ECB

A su vez el pilier izquierdo argentino Nehemías Sivori ‘Nemo’ también continuará un año más, y ya son tres defendiendo los colores del equipo burgalés.

El jugador de 29 años, 1.83 metros y 110 kilos de peso, aporta solidez y solvencia en la melé. Es un jugador muy potente en melé y ejemplo de entrega y esfuerzo.

Se trata de dos jugadores vitales en la delantera del equipo, que formarán una primera línea, donde también estarán Tomas Domínguez, Agustín Gil y Adrián García.

El club tiene pendiente la confirmación de la renovación oficial de Bernardo Vázquez, una primera línea muy contundente para hacerse respetar pero al mismo tiempo versátil con buenas maneras en la melé cerrada.