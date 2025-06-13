Gabriel Gil, primera incorporación del Tizona

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos sigue dando pasos en la configuración de la plantilla de la próxima temporada. El conjunto burgalés anunció su primera incorporación de jugadores. Será Gabriel Gil, una joven promesa de 23 años que representa a la perfección «los valores que nos definen: trabajo, compromiso y carácter», tal y como destacan desde el club burgalés.

Gil llega procedente del Odilo Cartagena, equipo al que llegó la pasada temporada. El ala pívot coruñés se formó en la canteras del Madrid, Canoe y Fuenlabrada. Gabriel llega a Burgos con la energía, la ambición y la mentalidad competitiva que busca el conjunto burgalés «en cada paso que damos».

Su trayectoria y su actitud encajan «con lo que somos y con lo que queremos seguir construyendo». Con esta incorporación, «reforzamos nuestra apuesta por el talento joven nacional, convencidos de que el crecimiento del equipo también pasa por confiar en jugadores con proyección, hambre de baloncesto y una fuerte identificación con el escudo». Con Gabriel Gil «damos el primer paso en la confección de una plantilla que mantendrá intacta nuestra seña de identidad: intensidad, esfuerzo colectivo y compromiso».

La llegada de Gil se suma al anuncio hecho esta semana del fichaje del nuevo entrenador, Jordi Juste. El técnico también estuvo la pasada campaña con Gil, ya que fue el técnico del conjunto cartagenero en las dos últimas campañas.