Facundo López y Martín Sorreluz seguirán en el Recoletas Burgos Caja Rural

El Recoletas Burgos Caja Rural sigue diseñando la plantilla para la próxima temporada. El club anuncia la renovación de dos jugadores que considera claves para el próximo curso, Facundo Díaz y Martín Sorreluz.

A las renovaciones que durante las últimas semanas ha ido cerrando el club, de cara a la próxima temporada 2025‐26, un total de 11 ya consumadas y la incorporación Lander Gómez, se unen ahora dos jugadores muy importantes en la línea de tres cuartos La renovación de Facundo López y Martín Sorreluz eran prioritarias en los objetivos marcados por los técnicos del Recoletas Burgos Caja Rural pues su rendimiento en el juego del equipo y su efectividad hacían necesaria su continuidad.

Facundo López se caracteriza por ser un jugador talentoso y polivalente, destacando su seguridad tanto en ataque como en defensa, y la próxima será su octava temporada consecutiva en el Aparejadores. El jugador italo‐argentino llegó al Aparejadores en la campaña 2018‐2019 con apenas 19 años.

A pesar de su juventud, el tres cuartos ya apuntaba maneras tras pasar por el Alcobendas y el CUS Torino de la Serie A italiana. Con sus 1.90 metros de altura y 95 kilos de peso se ha convertido en un jugador esencial para el equipo, habiendo sido además internacional con España en las categorías Sub‐18 , Sub‐20 y U‐21 en Rugby XV y Seven.

Martín Sorreluz avanza con el oval en un partido contra Real Ciencias.ECB

Otra buena noticia es la renovación de Martín Sorreluz. Será su segunda temporada en Burgos. Procedente de Zarautz, el Jugador de 22 años de edad (1,77 metros y 88 kilos), ya demostró su calidad la pasada campaña en Burgos. Ha sido internacional con la selección española Sub20, proclamándose campeón de la World Rugby U20 Trophy. Se trata de un jugador polivalente que puede jugar en varias posiciones.

La experiencia de Facundo López y la velocidad de Martín Sorreluz prometen fortalecer nuevamente el esquema ofensivo del equipo, sumando profundidad y versatilidad en una temporada donde el Recoletas Burgos Caja Rural aspira a volver a llegar a los partidos decisivos de las diferentes competiciones.