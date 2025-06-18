Guðmundsson seguirá un año más en el Silbö San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Jón Axel Guðmundsson (27/10/1996, Grindavík, Islandia) volverá a ejercer de director de juego del San Pablo Burgos en la temporada 2025/26 de Liga Endesa acb. Tanto el club como el jugador tenían la posibilidad de valorar sus opciones con respecto al futuro hasta el 30 de junio. No obstante, las dos partes han acordado seguir de la mano antes de alcanzar la fecha límite que estipulaba el contrato, haciendo efectiva la continuidad del jugador por una nueva campaña en Burgos.

El base islandés se sumó a las filas del Silbö San Pablo Burgos en el pasado verano y ha completado una excelente temporada de Primera FEB en la que ha sabido liderar con solvencia la dirección de juego del equipo del Coliseum.

Guðmundsson ha competido 40 partidos oficiales en el cuadro castellano, en los que ha promediado 9,4 puntos, 2,9 rebotes y 3,7 asistencias por encuentro, para firmar una media de 11,6 créditos de valoración, en una campaña en la que ha conquistado la Copa España y el ascenso directo a la Liga Endesa acb, donde debutará en el curso que viene.

El jugador se ha mostrado “emocionado y listo para el reto” de estrenarse en la acb, una competición sobre la que ha valorado: “Creo que será similar a lo que es la Primera Feb, pero con mejores jugadores y un ritmo aún más rápido de juego, lo que me ilusiona todavía más porque siento que eso encaja mejor en mi baloncesto. Tengo muchas ganas de poder jugar en la mejor liga doméstica de Europa”.

La ambición del San Pablo Burgos ha sido una de las claves para la extensión del contrato de Guðmundsson: “Sé que el club quiere formar parte de las ligas europeas en las próximas temporadas y quiero ayudarle a hacerlo posible para devolver a Burgos al nivel por el que es conocido”.

El apoyo de la afición del Coliseum es otra de las razones que ha convencido al base islandés para continuar en el equipo burgalés: “Tengo muchas ganas de volver y jugar delante de los mejores aficionados del mundo. Cumplimos juntos la misión de ascender a acb, ahora tenemos que plantearnos un nuevo reto y seguir cosechando éxitos juntos”.

Jón Axel Guðmundsson ha subrayado: “No podríamos haber logrado lo que conseguimos el año pasado sin nuestros seguidores. Se adueñaron de cada pabellón en el que jugamos y esperamos que sea todavía mejor en la próxima temporada. Ahora tenemos que mirar al futuro y hacer ruido en la acb juntos”.