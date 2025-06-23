Lisci deja el Mirandés tras hacer historia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Alessio Lisci no continuará como entrenador del Club Deportivo Mirandés la próxima temporada. El Club y el hasta ahora entrenador rojillo separan sus caminos tras la mejor temporada de la historia de la entidad rojilla.

Alessio Lisci deja al conjunto rojillo tras dos temporadas como técnico, habiendo conseguido siempre el objetivo marcado de la salvación y, esta campaña, batiendo absolutamente todos los récords del equipo en el fútbol profesional. Tras 88 partidos dirigiendo al CD Mirandés en LALIGA HYPERMOTION, los pupilos del técnico italiano han estado en más ocasiones líderes que en puestos de descenso, clasificándose además esta temporada 2024/25 para un playoff de ascenso a LALIGA EA SPORTS por primera vez en la historia.

El presidente del Mirandés, Alfredo de Miguel, destacaba que era "un día triste" para el club después de dos grandes temporadas, especialmente esta última, de la que "no hay palabras para describirlo".

Lisci también indicaba que también es "un día triste para mí", se despedía de un lugar en el que "me he sentido en familia". Aseguró que el Mirandés "va a seguir grande (14:00) porque hay un club que trabaja muy bien".