Santi Ovejero, nuevo talonador para el Recoletas Burgos Caja Rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Santiago Benjamin Ovejero, primera línea tucumano (1991), de 117 kilos y 1,86 metros, experimentado delantero y sobradamente conocido en el rugby nacional, será jugador del Recoletas Burgos Caja Rural en la temporada 2024/2025.

Procedente del Rugby Frances, Stade Niçois (Nationale 1) (con sede en Niza), donde ha militado las dos últimas temporadas, refuerza la delantera, en la posición de talonador. Internacional con España, conoce bien la División de Honor tras su paso por VRAC y Club de Alcobendas Rugby.

Santi Ovejero "nos dará veteranía y seguridad, es un jugador muy importante en la primera línea". Su experiencia promete fortalecer el esquema en la melé del equipo, en una temporada donde el conjunto burgalés aspira a volver a llegar a los partidos decisivos de las diferentes competiciones.

En el capítulo de marchas, el joven jugador catalán Marcel Sirvent, quien se incorporaba al conjunto gualdinegro hace dos temporadas, no continuará. Desde el Club Deportivo Aparejadores le desean la mejor de las suertes para el futuro.