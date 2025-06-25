Félix Terins, nuevo base del Grupo Ureta Tizona Burgos.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras la marcha masiva de hasta seis jugadores en una misma jornada, el Grupo Ureta Tizona Burgos sigue con la renovación de la plantilla. El club burgalés incorpora al base sueco Félix Terins (24 de abril de 1998, 26 años, 1,88 m), que llega procedente del S.L. Benfica portugués. El nuevo jugador del conjunto burgalés cuenta con una amplia experiencia internacional tras haber pasado por ligas como la sueca, eslovena, neerlandesa y portuguesa, además de haber disputado competiciones europeas como la Basketball Champions League.

Félix destaca por su capacidad de dirección, ritmo de juego y versatilidad defensiva, cualidades que le han llevado a tener un papel importante en todos los equipos por los que ha pasado. El club valora especialmente su experiencia a nivel europeo y su conocimiento del baloncesto de alto nivel.

Con su fichaje, el Grupo Ureta Tizona refuerza su perímetro con un perfil físico e inteligente, preparado para asumir responsabilidades desde el primer momento.