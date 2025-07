Sancho replica a De la Rosa que "no politice" los equipos de Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El presidente del San Pablo Burgos, Félix Sancho, reclama al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, que "no politice" los equipos de Burgos cuando habla del apoyo económico que presta el Consistorio a los clubes de la ciudad.

Hace unos días, De la Rosa indicó que "dada la política de patrocinios deportivos del Ayuntamiento, es fundamental equiparar los criterios aplicados a los diferentes clubes de la ciudad", tras conocerse el anuncio de patrocinio al San Pablo Burgos por un importe de 1,1 millones, una cantidad superior a la que recibirá el Burgos CF (900.000 euros), mientras instaba al Ayuntamiento de Burgos a alcanzar un "acuerdo justo" con el Burgos Club de Fútbol para abordar las inversiones necesarias en el estadio de El Plantío.

En su réplica, a través de una carta dirigida a De la Rosa publicada en la página web del club, Félix Sancho recuerda los títulos obtenidos por el San Pablo en los últimos años y pide al líder del PSOE que deje de "dividir y de comparar".

Le recuerda que cuando se habla de comparaciones de patrocinio "ningún equipo en Burgos, ninguno, ha conseguido ni las audiencias ni las repercusiones medidas en millones de euros que se han alcanzado en nuestro club", y le pregunta si alguna vez algún evento deportivo "ha juntado en Burgos a más de 6.000 personas". Sancho responde que sí, "la final de la Final Four de Primera FEB hace dos años, con más de 12.000 personas en la Fan Zone".

Sobre la comparación que hace De la Rosa de los patrocinios a ambos clubes, Sancho señala que "ha estado en la categoría equivalente a la del Burgos Club de Fútbol, con mismo o mayor número de socios durante los últimos tres años, recibiendo menos de un 50 % del patrocinio recibido por el Burgos Club de Fútbol". Y sin quejas por parte del club de baloncesto porque "siempre me alegraré por el Burgos Club de Fútbol si recibe un gran patrocinio, como cualquier otro club de la ciudad".

Por desgracia, lamenta Sancho, el baloncesto es "deficitario" y "no buscamos ningún tipo de lucro, aquí no existe, en el fútbol sí, pero esta ciudad respira baloncesto y quiere baloncesto y yo no tengo las agallas suficientes, aunque me desangre, para quitar el equipo de la competición".

Sobre la concesión de El Plantío frente al uso que hace el San Pablo del Coliseum, el presidente del club de baloncesto burgalés pide que "ayuden al Burgos con todo lo que puedan". Para después añadir que "será lo mejor para la afición, entre los que me incluyo, porque este año seremos un patrocinador más del Burgos Club de Fútbol, pero le recuerdo si quiere que la concesión demanial al Burgos Club de Fútbol fue precisamente para sanearle las cuentas y sacarle de la causa de disolución en la que se encontraba". Decisión que el presidente del San Pablo recuerda sobre la que "nadie no se quejó, es más, me pareció una buena idea para el problema que existía".

El Coliseum es una instalación municipal que, apunta Sancho, durante el mandato de De la Rosa "no ha realizado ninguna actuación de mejora, todo lo que se ha hecho ha sido gracias a los trabajadores de instalaciones deportivas y a contratos de patrocinio como los de Fundación Caja Burgos, Fundación Círculo, San Miguel, etc."

Asimismo, recuerda a De la Rosa que "pagamos un alquiler que está tasado, lo mismo que si lo alquila cualquier otro club de Burgos". Por todo lo anterior, le pide que "no politice los equipos de la ciudad, no somos una moneda política". Y concluye la carta con reconocimiento a la labor de todo el deporte burgalés y para "reconocer a sus dirigentes: a Fígoli y a su equipo, por el tremendo esfuerzo que hacen con el Burgos Club de Fútbol; a Miguel Ángel y Fernando Andrés, por su tesón y pasión por el baloncesto; a Miguel Méndez, darle los ánimos necesarios porque acabará consiguiendo el ascenso a la liga ASOBAL; a Julio, por todo lo que ha hecho durante toda su vida por el ciclismo en Burgos; a nuestro querido equipo de rugby que está en la máxima competición".