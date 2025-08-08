Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El ciclista italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) se impuso con autoridad en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, con final en el Regumiel de la Sierra, tras lanzar un potente ataque en los últimos kilómetros que le permitió cruzar la meta en solitario, mientras que el francés Léo Bisiaux consiguió mantener el liderato. Rui Costa (EF Education-EasyPost) y Rui Oliveira (UAE Team Emirates) fueron segundo y tercero respectivamente, aunque llegaron a meta con casi minuto y medio de retraso respecto al ganador.

La etapa arrancó con varios intentos de fuga que fueron rápidamente neutralizados por un pelotón muy vigilante. No fue hasta el kilómetro 32 cuando se consolidó una escapada de siete corredores: Rui Oliveira (UAE), Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe), Javier Romo (Movistar), Damiano Caruso (Bahrain), Rui Costa (EF), Nickolas Zukowsky (Q36.5) y Lawrence Warbasse (Tudor).

Poco después, se sumaron José María García (Illes Balears Arabay) y Julien Bernard (Lidl-Trek), quienes lograron enlazar con el grupo cabecero en torno al kilómetro 100. A partir de ahí, los fugados llegaron a contar con una ventaja superior a los tres minutos, lo que les permitió jugarse la etapa entre ellos.

El momento clave llegó a 17 kilómetros de la meta, cuando Zwiehoff y Caruso se marcharon del grupo, iniciando la selección definitiva. Sin embargo, el alemán no pudo seguir el fortísimo ritmo de escalada impuesto por el corredor italiano, que se lanzó en solitario hacia la victoria.

Caruso gestionó perfectamente los últimos kilómetros, abriendo hueco con sus perseguidores y cruzando la línea de meta con solvencia para celebrar una victoria de prestigio en una jornada marcada por la montaña. Por detrás, el grupo de favoritos llegó sin mayores sobresaltos, lo que permite a Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale) conservar el maillot morado de líder de la general, a falta de una sola jornada para la conclusión de la Vuelta.

El ganador de la etapa se mostraba feliz por el triunfo. "Estoy muy satisfecho". Y desvela que venía sus opciones para llevarse la victoria final, pero en la etapa del jueves no respondió como esperaba. "Vine aquí con el objetivo claro y ambicioso de hacerme con la general, pero ayer me sentí realmente mal en la última subida por el calor. Aquí todo cambia muy rápido, el estado de forma cambia muy rápido y hoy me sentía bien, pude atacar, hubo buena combinación en la escapada y en los últimos metros me marché y fue como una crono hasta el final".

Por eso, la etapa de hoy la afronta con normalidad, sin objetivos. "Para mí personalmente mañana la disfrutaré sin presión, como una etapa de recuperación, porque hoy ya he hecho un gran esfuerzo. No obstante, no es una etapa de recuperación ya que es muy exigente, sobre todo por el tiempo. Espero una gran lucha entre los corredores que van en cabeza", señala.

Caruso conoce bien la Vuelta a Burgos, una carrera que le gusta especialmente. "Esta carrera es perfecta para este momento de la temporada. La he corrido varias veces ya y año a año va mejorando. Así que, muchas felicidades a la organización y a todo Burgos, porque es muy bonito ver tanta gente durante todos los días y es muy importante para nosotros los ciclistas", resaltó.

El líder de la general, el francés Léo Bisiaux, reconocía que "ha sido una etapa dura, con un montón de gente fuerte en la escapada. No obstante, mi equipo ha hecho un buen trabajo y hemos llegado sanos y salvos a la meta así que un buen día". El líder explicaba que "hemos dejado que la escapada se marchase a por la victoria, no había gente peligrosa para nuestras aspiraciones en esa fuga, así que día perfecto para nosotros".

Sobre la etapa de Neila, destacó que "sé que es la etapa más dura de la semana, eso desde luego. Tenemos que aprovechar el gran trabajo del equipo durante estos días mañana". Sobre qué puede pasar, apuntó que "veremos. Hay una subida muy dura al final y es una etapa corta así que la gente con buenas piernas tiene mucho a favor para ganar".

La ronda burgalesa se decidirá este sábado con la quinta y última etapa, donde los corredores afrontarán un recorrido decisivo con final en Lagunas de Neila, tradicional escenario de sentencia en la montaña burgalesa.