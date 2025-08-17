El Mirandés cae en Cádiz por la mínima tras una expulsión a los 18 segundos y un gol anulado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés cayó por la mínima en Cádiz en su estreno esta temporada en la Liga Hypermotion en un partido que estuvo marcado por la expulsión de Iker Córdoba a los 18 segundos de juego. La superioridad numérica allanó el camino de los de Gaizka Garitano para dominar todo el encuentro, si bien sólo lo tradujeron en el gol de García Pascual en el primer tiempo. Los de Fran Justo crecieron en la segunda mitad y llegaron a marcar el que pudo ser el gol del empate, pero el árbitro lo anuló al entender que hubo falta del central Adrián Pica sobre el portero local Víctor Aznar.

Nada más sacar de centro el Mirandés, la primera recuperación de balón del Cádiz llevó consecuencias desde bien pronto. Dos pases amarillos sirvieron para habilitar a De la Rosa, que en su intento de plantarse en solitario en el área burgalesa fue derribado por detrás por Iker Córdoba.

El árbitro vasco Gorka Etayo se llevó la mano al bolsillo y le mostró al central cedido por el Valencia una de las tarjetas rojas más rápidas de la historia de la categoría y seguramente del fútbol español. Quién le iba a decir a la Cultural Leonesa, que el viernes en Burgos se quedó con diez a los dos minutos, que esa roja acabaría por no ser ni tan siquiera la más rápida de esta jornada inicial.

No tardó el Cádiz en hacer notar la superioridad de efectivos. Los de Gaizka Garitano se adueñaron del partido y el delantero centro andaluz Álvaro García Pascual rondó el gol por dos veces en el primer cuarto de hora, primero con un remate a bocajarro que se estrelló en la cepa del poste y después con un cabezazo a centro de Iza que atajó bien colocado bajo palos Juanpa.

El portero jienense del Mirandés volvió a responder con seguridad en un disparo de falta, pero poco pudo hacer en el minuto 20 para evitar que un remate del incisivo García Pascual en la frontal del área pequeña tras otro centro medido de Iza alojara mandara el balón al fondo de las mallas.

El 1-0 tradujo en el marcador a una hegemonía gaditana que no podía sorprender a tenor de la rápida inferioridad del Mirandés, pero también marcó una cierta tregua en el asedio de los locales. No dejaron los del Carranza de llevar la voz cantante en el juego, pero los ajustes defensivos que Fran Justo pudo hacer en la pausa de hidratación surgieron efecto en forma de menos llegadas peligrosas o, cuando las hubo, sin un desmarque claro por parte amarilla como sí había sucedido en los veinte minutos iniciales.

Para otro momento de verdadero apuro para la portería burgalesa hubo que esperar al minuto 38, cuando una internada por la izquierda dejó a tres delanteros del Cádiz en posición franca para un remate que acabó por no producirse tras lo que quiso ser una asistencia de tacón.

La insistencia de Ontiveros por el flanco izquierdo en los últimos minutos de un primer tiempo que tuvo cinco de añadido fueron lo último reseñable de un primer tiempo que, en vista de lo ocurrido de inicio, no dejaba un mal balance para el Mirandés en lo defensivo, si bien en ataque no llegaron los rojillos a poner a prueba al guardameta Víctor Aznar.

Tras el paso por los vestuarios el partido se inició sin novedades en el guión del partido. Los de Garitano no dejaron de asumir el rol de dominadores al que la condición de local y la superioridad numérica les avocaban y el Mirandés siguió fiel al de equipo dispuesto a resguardarse en la mínima desventaja hasta poder agarrarse como clavo ardiendo a la oportunidad que se le presentara en ataque.

Una acción individual con el sello de peligroso de Ontiveros fue la primera amenaza del segundo tiempo para la portería del Mirandés, que antes de cumplirse el cuarto de hora de la reanudación volvió a ver pasar cerca el balón en un remate de García Pascual a pase de Suso, que la zaga rojilla desvió a córner y en un disparo de Diarra que no encontró portería.

Pese a estar perdiendo y jugar con uno menos todo el partido, con el plus de desgaste físico que ello conlleva en el calor reinante en la Tacita de Plata, no pintaba del todo mal el partido para el Mirandés de cara a la última media hora. Hacerlo bueno pasaba por crecer en ataque, como empezaron a hacer los de Fran Justo cerca del ecuador del segundo tiempo. Primero empezaron a tener algo más el balón, después pisaron la parcela gaditana como no lo habían hecho hasta entonces, y por último buscaron su suerte colgando balones que sacaron del papel de espectador a Víctor Aznar.

El paso adelante rojillo llegó a encontrar premio en el minuto 69, cuando Adrián Pica le ganó la partida por alto a Aznar y con su remate de cabeza mandó el balón dentro de la portería local, pero el colegiado estimó que había falta sobre el guardameta del Cádiz. Protestaron los jugadores rojillos y la factura de la jugada que pudo haber cambiado el signo del partido creció con las amarillas a Juan Gutiérrez e Ismael Barea.

Pese a no subir el tanto al marcador, el Mirandés le enseñó al Cádiz que podía hacerle daño, y ello invitó a los de Gaizka Garitano a un plan de partido más conservador para la recta final. Siguieron dominando los amarillos, pero solo en cuentagotas culminaban sus posesiones en ocasiones con falta de acierto en los últimos metros. No cerrar el partido permitió a los de Fran Justo, que confió todo el partido en los diez que le quedaron tras la tempranera expulsión, mantenerse siempre al acecho, pero la ocasión que estuvieron esperando todo el partido ya no volvió a presentarse tras el tanto anulado. Fue el único detalle que le faltó a un plan de partido que trató de hacer virtud de la resistencia.

La próxima semana ante el Huesca, el debut como local en el exilio de Mendizorroza, la casa del Mirandés hasta que la vuelta a Anduva sea posible.