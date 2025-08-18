Santiago Mansilla refuerza el ataque de Recoletas Burgos Caja Rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural no descansa en la confección de su proyecto para la próxima temporada. El conjunto burgalés incorpora a sus filas a Santiago Mansilla, un apertura de 1,70 de estatura, 80 kilos y 26 años, que procede del F.C. Barcelona Rugby. Formado en el Club Argentino de Cordoba Atletic Club y en España con el Universidad de Bilbao, ha formado parte de la selección argentina Pumitas M20, Selección de Cordoba y también de Sudamerica XV.

Como apertura con el FC Barcelona Rugby ha sido el máximo anotador al pie en la División de Honor temporada 24/25, con 146 puntos y un 83 % de acierto.

'Santi', llega al conjunto burgalés para reforzar el puesto de apertura, debilitada tras la no renovación de Marcel Sirvent y Sebastián Dorigón. Su incorporación se suma a la ya anunciada de Nicolás Alvizo, que si bien puede jugar también de apertura, este lo hará principalmente en el puesto de medio melé, manteniendo un perfil similar al de Tani Bay.

El jugador ha expresado su felicidad por poder formar parte del equipo burgalés, ya que lo considera “una oportunidad enorme y un paso muy importante para seguir creciendo y mejorando”.

Según detalló el entrenador de tres cuartos del club gualdinegro, Nicolas Herreros, “Santiago Mansilla “es un jugador argentino con pasaporte español, que destaca por su precisión en las patadas, con criterio, descaro y audacia en los momentos claves.

“Él llega con el objetivo de añadir una experiencia profesional a su trayectoria, mejorar, y creemos que aquí puede mejorar mucho. Además, es un jugador joven con mucha proyección, que es lo que el club siempre está buscando”, añadió Herreros.

Santiago se añade así a los fichajes ya confirmados de Lander Gómez, Santiago Ovejero y Quim Culubret, Imanol Urraza, Noah Canepa y Nicolas Alvizo. Hasta el momento el Recoletas Burgos Caja Rural suma ya 30 jugadores, de cara al próximo curso, quienes ya podrán estar para iniciar la pretemporada el 18 de agosto, en la que el staff técnico burgalés buscará la mejor puesta a punto para llegar en las mejores condiciones al inicio liguero, 28 de septiembre, en San Amaro, frente a la U.E. Santboiana.